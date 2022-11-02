  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Энергии провансальцев хватило лишь на тайм. ЛЧ. Марсель – Тоттенхэм 1:2
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энергии провансальцев хватило лишь на тайм. ЛЧ. Марсель – Тоттенхэм 1:2

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

"Шпоры" шагают в плей-офф турнира

Энергии провансальцев хватило лишь на тайм. ЛЧ. Марсель – Тоттенхэм 1:2

Tottenham

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Казалось бы, на бумаге и без обстоятельств, прописанных сыгранными ранее пятью турами, именно "Тоттенхэм" должен владеть инициативой в очной встрече с "Марселем". Не всматриваясь в лица футболистов, в начале команды даже можно было спутать, ведь "провансальцы" вышли играть в белом, а "шпоры" облачились в голубую экипировку. Тем не менее, долой условности, сейчас французам для выхода в плей-офф подходила только победа, поэтому они с первых минут откинули все предрассудки и насели на ворота Льориса.

Под овации публики "Велодрома" "Марсель" люто прессинговал и практически не отдавал мяч "Тоттенхэму". Хозяева создавали приличное количество моментов, однако их качество оставляло желать лучшего: Санчесу не хватало точности, Клосу решительности, Верету стрелял сильно, но в голкипера.

В свою очередь "шпорам" очень не хватало эмоций Антонио Конте на бровке, итальянец отбывал дисквалификацию на трибунах. Гости слишком сильно прижимались к собственным владениям и делали ставку на ошибку соперника, на стремительный разбег вперед, однако до перерыва подобного шанса у англичан так и не возникло, речь шла лишь о нарушениях правил в атаке и рывках в офсайд.

"Марсель" справедливо забил в раздевалку. "Тоттенхэм" весь первый тайм откровенно плохо отбивался от подач хозяев, а в компенсированное время гости все-таки окончательно треснули. Верету навесил, Мбемба остался без опекуна, классно выпрыгнул и четко кивнул головой в ближний угол (1:0). "Тоттенхэм" отреагировал дальними опасными залпами от Кейна и Хейбьерга и побежал в раздевалку за обновлениями в плане.

Вторая половина встречи тоже вышла линейной, но уже алаверды: "Тоттенхэм" вернулся в игру, а "Марсель" из нее наоборот, скорее, выключился. Нескольких вспышек хватило "шпорам", чтобы сравнять цифры на табло. Лопес успел опередить Кейна во время паса вразрез от Бентанкура, а вот Ронжье навязать борьбу Лангле на подаче Перишича со стандарта не смог (1:1).

"Тоттенхэм" обязан был выходить вперед: Лопес не зафиксировал снаряд в руках после прострела, но Кейн не подловил голкипера "Марселя", затем Харри забил из офсайда, а Хейбьерг проверил на прочность перекладину. Безусловно, "провансальцы" имели возможности перевернуть матч, но удар Санчеса заблокировал Перишич, а Колашинац, оказавшись в хорошей позиции, неточно замкнул головой выверенную диагональ с фланга. К тому моменту, когда французы безнадежно застряли на половине поля гостей, "Тоттенхэм" сделал то, о чем мечтал в первом тайме – наказал в контратаке "три в одного" (Хейбьерг, 1:2).

"Шпоры" и "Айнтрахт" сыграют в плей-офф ЛЧ, "Спортинг" вылетает в Лигу Европы, а "Марсель" сконцентрируется на чемпионате Франции и Кубке страны. Пожелаем здоровья Байи и Сон Хин Мину. По причине n-й травмы в карьере Эрика и сотрясения мозга у корейца арбитр накинул целых 7 минут к основному времени первого тайма.

Лига чемпионов. Группа D, 6-й тур.

Стадион: "Велодром" (Марсель)

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

"Марсель" – "Тоттенхэм" 1:2

Голы: Мбемба (45+2) – Лангле (54), Хейбьерг (90+5)

"Марсель": Лопес – Мбемба, Байи (Жиго, 9; Колашинац, 73), Балерди – Клосс (Каборе, 74), Ронжье (Суарес, 83), Верету (Ундер, 74), Тавареш – Гендузи, Арит – Санчес

"Тоттенхэм": Льорис – Дайер, Лангле, Дэвис – Сессеньон (Эмерсон, 46), Хейбьерг, Бентанкур (Скипп, 84), Перишич – Моура (Хиль, 90+3), Кейн, Сон (Биссума, 29)

Предупреждения: Балерди (76) – Лангле (57), Хейбьерг (90+1)

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Марсель Харри Кейн Игор Тудор Пьер-Эмиль Хёйбьерг Шансель Мбемба Клеман Ленгле Сон Хин Мин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде