Энергии провансальцев хватило лишь на тайм. ЛЧ. Марсель – Тоттенхэм 1:2

Казалось бы, на бумаге и без обстоятельств, прописанных сыгранными ранее пятью турами, именно "Тоттенхэм" должен владеть инициативой в очной встрече с "Марселем". Не всматриваясь в лица футболистов, в начале команды даже можно было спутать, ведь "провансальцы" вышли играть в белом, а "шпоры" облачились в голубую экипировку. Тем не менее, долой условности, сейчас французам для выхода в плей-офф подходила только победа, поэтому они с первых минут откинули все предрассудки и насели на ворота Льориса.

Под овации публики "Велодрома" "Марсель" люто прессинговал и практически не отдавал мяч "Тоттенхэму". Хозяева создавали приличное количество моментов, однако их качество оставляло желать лучшего: Санчесу не хватало точности, Клосу решительности, Верету стрелял сильно, но в голкипера.

В свою очередь "шпорам" очень не хватало эмоций Антонио Конте на бровке, итальянец отбывал дисквалификацию на трибунах. Гости слишком сильно прижимались к собственным владениям и делали ставку на ошибку соперника, на стремительный разбег вперед, однако до перерыва подобного шанса у англичан так и не возникло, речь шла лишь о нарушениях правил в атаке и рывках в офсайд.

"Марсель" справедливо забил в раздевалку. "Тоттенхэм" весь первый тайм откровенно плохо отбивался от подач хозяев, а в компенсированное время гости все-таки окончательно треснули. Верету навесил, Мбемба остался без опекуна, классно выпрыгнул и четко кивнул головой в ближний угол (1:0). "Тоттенхэм" отреагировал дальними опасными залпами от Кейна и Хейбьерга и побежал в раздевалку за обновлениями в плане.

0 - Spurs failed to make a single touch in Marseille's penalty area in the first half; just the third occasion in the UEFA Champions League this season of a team not managing a touch in the opposition's box in the entire first half (also Rangers & Maccabi Haifa). Bunkered. pic.twitter.com/BRivuEpV5y