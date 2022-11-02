Энергии провансальцев хватило лишь на тайм. ЛЧ. Марсель – Тоттенхэм 1:2

Казалось бы, на бумаге и без обстоятельств, прописанных сыгранными ранее пятью турами, именно "Тоттенхэм" должен владеть инициативой в очной встрече с "Марселем". Не всматриваясь в лица футболистов, в начале команды даже можно было спутать, ведь "провансальцы" вышли играть в белом, а "шпоры" облачились в голубую экипировку. Тем не менее, долой условности, сейчас французам для выхода в плей-офф подходила только победа, поэтому они с первых минут откинули все предрассудки и насели на ворота Льориса.

Под овации публики "Велодрома" "Марсель" люто прессинговал и практически не отдавал мяч "Тоттенхэму". Хозяева создавали приличное количество моментов, однако их качество оставляло желать лучшего: Санчесу не хватало точности, Клосу решительности, Верету стрелял сильно, но в голкипера.

В свою очередь "шпорам" очень не хватало эмоций Антонио Конте на бровке, итальянец отбывал дисквалификацию на трибунах. Гости слишком сильно прижимались к собственным владениям и делали ставку на ошибку соперника, на стремительный разбег вперед, однако до перерыва подобного шанса у англичан так и не возникло, речь шла лишь о нарушениях правил в атаке и рывках в офсайд.

"Марсель" справедливо забил в раздевалку. "Тоттенхэм" весь первый тайм откровенно плохо отбивался от подач хозяев, а в компенсированное время гости все-таки окончательно треснули. Верету навесил, Мбемба остался без опекуна, классно выпрыгнул и четко кивнул головой в ближний угол (1:0). "Тоттенхэм" отреагировал дальними опасными залпами от Кейна и Хейбьерга и побежал в раздевалку за обновлениями в плане.

0 - Spurs failed to make a single touch in Marseille's penalty area in the first half; just the third occasion in the UEFA Champions League this season of a team not managing a touch in the opposition's box in the entire first half (also Rangers & Maccabi Haifa). Bunkered. pic.twitter.com/BRivuEpV5y — OptaJoe (@OptaJoe) November 1, 2022

Вторая половина встречи тоже вышла линейной, но уже алаверды: "Тоттенхэм" вернулся в игру, а "Марсель" из нее наоборот, скорее, выключился. Нескольких вспышек хватило "шпорам", чтобы сравнять цифры на табло. Лопес успел опередить Кейна во время паса вразрез от Бентанкура, а вот Ронжье навязать борьбу Лангле на подаче Перишича со стандарта не смог (1:1).

"Тоттенхэм" обязан был выходить вперед: Лопес не зафиксировал снаряд в руках после прострела, но Кейн не подловил голкипера "Марселя", затем Харри забил из офсайда, а Хейбьерг проверил на прочность перекладину. Безусловно, "провансальцы" имели возможности перевернуть матч, но удар Санчеса заблокировал Перишич, а Колашинац, оказавшись в хорошей позиции, неточно замкнул головой выверенную диагональ с фланга. К тому моменту, когда французы безнадежно застряли на половине поля гостей, "Тоттенхэм" сделал то, о чем мечтал в первом тайме – наказал в контратаке "три в одного" (Хейбьерг, 1:2).

"Шпоры" и "Айнтрахт" сыграют в плей-офф ЛЧ, "Спортинг" вылетает в Лигу Европы, а "Марсель" сконцентрируется на чемпионате Франции и Кубке страны. Пожелаем здоровья Байи и Сон Хин Мину. По причине n-й травмы в карьере Эрика и сотрясения мозга у корейца арбитр накинул целых 7 минут к основному времени первого тайма.

5 - Tottenham have now qualified for the knockout rounds in all but one of their six UEFA Champions League campaigns (2010-11, 2017-18, 2018-19, 2019-20 & 2022-23). Cleared. pic.twitter.com/ideH1koI1B — OptaJoe (@OptaJoe) November 1, 2022

Лига чемпионов. Группа D, 6-й тур.

Стадион: "Велодром" (Марсель)

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

"Марсель" – "Тоттенхэм" 1:2

Голы: Мбемба (45+2) – Лангле (54), Хейбьерг (90+5)

"Марсель": Лопес – Мбемба, Байи (Жиго, 9; Колашинац, 73), Балерди – Клосс (Каборе, 74), Ронжье (Суарес, 83), Верету (Ундер, 74), Тавареш – Гендузи, Арит – Санчес

"Тоттенхэм": Льорис – Дайер, Лангле, Дэвис – Сессеньон (Эмерсон, 46), Хейбьерг, Бентанкур (Скипп, 84), Перишич – Моура (Хиль, 90+3), Кейн, Сон (Биссума, 29)

Предупреждения: Балерди (76) – Лангле (57), Хейбьерг (90+1)