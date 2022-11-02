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Индзаги: Счастлив, что Интеру удалось выйти из трудной группы
Главный тренер нерадзурри прокомментировал поражение от "Баварии"
Фото: inter.it
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал поражение от "Баварии" (0:2) в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы вышли из трудной группы и счастливы. Сегодня мы играли хорошо против очень сильной команды, одной из лучших. Мы могли бы выйти вперед благодаря Барелле или Мартинесу, прежде чем пропустили глупый гол. После этого игра изменилась. Я доволен, что нам удалось остаться в игре до конца.
Мы расстроены из-за того, что Лукаку получил новую травму. Он очень важный игрок для нас, и он показал это, когда вернулся в "Интер», за короткое время. К сожалению, теперь его постигла ещё одна неудача. Но мы будем ждать его, потому что он отличный нападающий и очень важный для нашей команды игрок", - цитирует Индзаги официальный сайт УЕФА.
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