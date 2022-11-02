Осталось два места. Уже известны 14 участников 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня предстоит восемь заключительных матчей на групповом этапе Лиги чемпионов в квартетах так называемой нижней половины: в группах E, F, G и H. На данный момент осталось определить только двух участников плей-офф главного клубного турнира Европы.

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В группе E "Милан" на родной арене будет принимать "Зальцбург". Итальянцам, чтобы впервые с 2014 года выйти из группы чемпионской лиги, нужно просто не проиграть австрийскому сопернику. Поражение будет означать, что в 1/8 финала выйдет "Зальцбург", а "Милан" отправится в Лигу Европы. Есть теоретические шансы на ЛЕ даже у загребского "Динамо". Хорватам для этого необходимо поражение австрийцев и собственная победа в гостях у "Челси" на "Стэмфорд Бридж".

22:00 "Милан" – "Зальцбург"

22:00 "Челси" - "Динамо" Загреб

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 5 3 1 1 8-3 +5 10 2 "Милан" 5 2 1 2 8-7 +1 7 3 "Зальцбург" 5 1 3 1 5-5 0 6 4 Динамо 5 1 1 3 3-9 -6 4

В группе F "Реал" и "Селтик" проведут поединок без турнирной интриги: обе команды уже знают свою дальнейшую судьбу - испанцы шагают дальше, шотландцы вылетают из еврокубков вообще. А вот за другой парой будет наблюдать большинство украинских болельщиков: "Шахтеру" необходимо обязательно побеждать "Лейпциг", чтобы пробиться в плейоф Лиги чемпионов. Ничья или поражение команды Игоря Йовичевича оставят их только с Лигой Европы.

19:45 "Шахтер" – "Лейпциг"

19:45 "Реал" – "Селтик"

# Команда И В Н П М РМ О 1 Реал 5 3 1 1 10-5 +5 10 2 "РБ Лейпциг" 5 3 0 2 9-9 0 9 3 Шахтер 5 1 3 1 8-6 +2 6 4 "Селтик" 5 0 2 3 3-10 -7 2

В группе G каждый участник уже знает свое итоговое место: "Ман Сити" будет первым, дортмундская "Боруссия" второй, "Севилья" – третьей, "Копенгаген" – четвертым.

22:00 "Копенгаген" - "Боруссия" Дортмунд

22:00 "Манчестер Сити" – "Севилья"

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 5 3 2 0 11-1 +10 11 2 "Боруссия" 5 2 2 1 9-4 +5 8 3 "Севилья" 5 1 2 2 5-9 -4 5 4 "Копенгаген" 5 0 2 3 0-11 -11 2

Наконец, в группе H может произойти историческое событие, хотя напрямую с плей-офф ЛЧ оно не связано. Перед последним туром "Ювентус" и "Маккаби" имеют одинаковое количество очков и продолжают борьбу за выход в Лигу Европы. Израильтянам для продолжения своего европути необходимо обязательно набирать сегодня больше очков, чем итальянцы. То есть если "Юве" дома сыграет вничью с "ПСЖ", то "Маккаби" в родных стенах необходимо побеждать "Бенфику". Если "Старая синьора" проиграет, то представителю Хайфы достаточно разойтись миром с португальцами. Покой в ​​душе туринских болельщиков будет только в случае их победы сегодня – при таких раскладах "Маккаби" обойти их в таблице не сможет.

22:00 "Ювентус" – "ПСЖ"

22:00 "Маккаби" - "Бенфика"

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Пари Сен-Жермен" 5 3 2 0 14-6 +8 11 2 "Бенфика" 5 3 2 0 10-6 +4 11 3 Маккаби 5 1 0 4 8-11 -3 3 4 "Ювентус" 5 1 0 4 6-15 -9 3

Кто уже в 1/8 финала Лиги чемпионов?