Осталось два места. Уже известны 14 участников 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня предстоит восемь заключительных матчей на групповом этапе Лиги чемпионов в квартетах так называемой нижней половины: в группах E, F, G и H. На данный момент осталось определить только двух участников плей-офф главного клубного турнира Европы.
В группе E "Милан" на родной арене будет принимать "Зальцбург". Итальянцам, чтобы впервые с 2014 года выйти из группы чемпионской лиги, нужно просто не проиграть австрийскому сопернику. Поражение будет означать, что в 1/8 финала выйдет "Зальцбург", а "Милан" отправится в Лигу Европы. Есть теоретические шансы на ЛЕ даже у загребского "Динамо". Хорватам для этого необходимо поражение австрийцев и собственная победа в гостях у "Челси" на "Стэмфорд Бридж".
В группе F "Реал" и "Селтик" проведут поединок без турнирной интриги: обе команды уже знают свою дальнейшую судьбу - испанцы шагают дальше, шотландцы вылетают из еврокубков вообще. А вот за другой парой будет наблюдать большинство украинских болельщиков: "Шахтеру" необходимо обязательно побеждать "Лейпциг", чтобы пробиться в плейоф Лиги чемпионов. Ничья или поражение команды Игоря Йовичевича оставят их только с Лигой Европы.
Наконец, в группе H может произойти историческое событие, хотя напрямую с плей-офф ЛЧ оно не связано. Перед последним туром "Ювентус" и "Маккаби" имеют одинаковое количество очков и продолжают борьбу за выход в Лигу Европы. Израильтянам для продолжения своего европути необходимо обязательно набирать сегодня больше очков, чем итальянцы. То есть если "Юве" дома сыграет вничью с "ПСЖ", то "Маккаби" в родных стенах необходимо побеждать "Бенфику". Если "Старая синьора" проиграет, то представителю Хайфы достаточно разойтись миром с португальцами. Покой в душе туринских болельщиков будет только в случае их победы сегодня – при таких раскладах "Маккаби" обойти их в таблице не сможет.