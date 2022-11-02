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Рух U-19 сегодня сыграет ответный матч с Галатасараем во 2-м раунде ЮЛЧ

Лига Чемпионов
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Начало - в 15:00

Рух U-19 сегодня сыграет ответный матч с Галатасараем во 2-м раунде ЮЛЧ

Фото: ФК Рух

Новина українською

Сегодня, 2 ноября "Рух" U-19 встретится с "Галатасараем" в ответном матче второго раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Игра пройдет в польском городе Сталева Воля на стадионе "Подкарпатский футбольный центр". Начало в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, первая игра завершилась победой львовян со счетом 3:1. В случае прохода турков "Рух" ждет стыковые игры за выход в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Текстовая трансляция противостояния будет доступна на UA-Футбол.

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Юношеская Лига УЕФА Рух U19 (Львов)
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