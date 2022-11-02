  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Клопп отметил двойной юбилей в победном матче против Наполи
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп отметил двойной юбилей в победном матче против Наполи

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Немецкий специалист достиг впечатляющих отметок

Клопп отметил двойной юбилей в победном матче против Наполи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 1 ноября "Ливерпуль" одержал победу над "Наполи" (2:0) в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Этот поединок стал особенным для наставника "мерсисайдцев" Юргена Клоппа.

Немецкий специалист провел 100-й поединок в рамках самого престижного европейского клубного турнира. В его активе 46 побед, 28 ничьих и 26 поражений.

Более того, этот матч стал для Юргена 400-м во главе "красных". Немец стал четвертым тренером достигшим такого рубежа. Больше имеют только Билл Шенкли (783 игры), Том Уотсон (678) и Боб Пэйсли (535). Клопп выиграл 244 матча, разница мячей – 831:394.

Читайте такжеУспокоительное для души. Ливерпуль - Наполи 2:0. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде