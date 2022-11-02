Клопп отметил двойной юбилей в победном матче против Наполи

Во вторник, 1 ноября "Ливерпуль" одержал победу над "Наполи" (2:0) в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Этот поединок стал особенным для наставника "мерсисайдцев" Юргена Клоппа.

Немецкий специалист провел 100-й поединок в рамках самого престижного европейского клубного турнира. В его активе 46 побед, 28 ничьих и 26 поражений.

Более того, этот матч стал для Юргена 400-м во главе "красных". Немец стал четвертым тренером достигшим такого рубежа. Больше имеют только Билл Шенкли (783 игры), Том Уотсон (678) и Боб Пэйсли (535). Клопп выиграл 244 матча, разница мячей – 831:394.