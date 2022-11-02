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Шахтер - РБ Лейпциг: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
Финальный босс для команды Йовичевича
Фото: ФК Шахтер
"Шахтер" готовится к финальному раунду группового этапа ЛЧ. Перед "горняки" непростая миссия, ведь для того, чтобы стать вторыми в группе придется одолеть "РБ Лейпциг". Немецкий клуб набрал неплохую форму, однако "Шахтер" уже обыгрывал "быков" на их арене, так почему бы не повторить это вновь?
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Матч "Шахтер" – "РБ Лейпциг" начнется второго ноября 2022-го года в 19:45. Смотрите онлайн прямую видео трансляцию на ресурсе MEGOGO (плеер доступен в этой новости).
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, на UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция матча "Шахтер" - "РБ Лейпциг".
"Шахтер" 19:45 "РБ Лейпциг"
ЛЧ, Группа F. 6-й тур
2 ноября, Варшава, стадион "Войска Польского"
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