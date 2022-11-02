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Вирт: Авантюрный футбол закончился еще в Лейпциге. Шахтер и Лейпциг сыграют вничью
Мнение эксперта
Фото: Александр Приходько
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "
"Определяющий матч для обеих команд. Кто-то продолжит выступления в Лиге чемпионов, а кто-то отправится в Лигу Европы.
"Шахтер" устроит только победа, так что немцам будет легче чисто психологически – им не нужно большими силами идти вперед.
Если честно, не думаю, что нас ожидает голепад – авантюрный футбол закончился еще в Лейпциге. Прогнозирую ничью с забитыми мячами — 1:1", - смказал Вирт.
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Напомним, что матч "Шахтер" – "РБ Лейпциг" состоится сегодня, 2 ноября и начнется в 19:45.
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