Юношеская лига. Рух повторно победил Галатасарай и преодолел уже второй раунд отбора

Львовский "Рух" смог защитить преимущество первого поединка в ответном матче Юношеской лиги УЕФА. "Желто-черные" снова одолели "Галатасарай", что позволило пройти дальше с общим счетом 6:2.

Львовяне не стали затягивать интригу и открыли счет уже в дебюте игры: Федор после передачи под удар здорово пробил под перекладину. Ставить крест на перспективах турок можно было в середине первого тайма: в забегании к нейтральному мячу Слюбик опередил голкипера стамбульцев, Йилмаза, срезавшего защитника "Руха", за что получил прямую красную. Вдесятером "Галатасарай", похоже, смирился со своей судьбой, а вот львовяне могли забивать второй, однако Роман не реализовал 11-метровый. И все же голы в ворота турок сегодня все равно залетали. Сначала дубль оформил Федор благодаря удару между стенкой, состоявшей из двух игроков, со штрафного пробил под ближнюю штангу. Точку поставил Боцкив, замкнув фланговую передачу Михальчука. И все же забить гостям сегодня удалось: Товарницкий привез пенальти на свои ворота, Аксака его реализовал.

Подопечные Виталия Пономарева выходят в раунд стыковых матчей Юношеской лиги, куда также ранее уже завоевал путевку "Шахтер" . Жеребьевка этой стадии соревнований, которая будет состоять из одной игры, состоится 8 ноября, а матчи запланированы на 7-8 февраля.

Юношеская лига УЕФА. Второй раунд. Ответный матч

"Рух" - "Галатасарай" 3:1 (общий счет 6:2)

Голы: Федор 11, Федор 76, Русяк 78 - Аксака 90+1 (пен.)

Нереализованный пенальти: Роман 65 (вратарь)

"Рух": Герета - Роман, Холод, Слюбик, Китела (Бойко 56) - Подгурский (Товарницкий 56), Сапуга - Добрянский (Русяк 66), Федор, Столярчук (Боцкив 50) - Пастух (Михальчук 66).

Предупреждение: Столярчук 24, Боцкив 53

Удаление: Йилмаз 27 (фол последней надежды)