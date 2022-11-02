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Ювентус - ПСЖ: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз от UA-Футбол
Справитесь за три минуты?
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 2 ноября, пройдут заключительные восемь поединков групповой стадии Лиги чемпионов 2022/23. В одном из них туринский "Ювентус" на своем поле будет принимать ПСЖ. Французы себе уже обеспечили евровесну, выйдя в плей-офф ЛЧ. А "Старая сеньора" не сумела пройти дальше. Более того, итальянцы могут даже не попасть в Лигу Европы, если в этом, шестом, туре сыграют хуже "Маккаби".
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Перед игрой в Турине мы предлагаем вам вспомнить футболистов, игравших в этих клубах. С квизом, в котором будет 20 игроков, вам нужно справиться за три минуты. В викторине будут встречаться исполнители, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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