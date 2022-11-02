  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ювентус - ПСЖ: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус - ПСЖ: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Справитесь за три минуты?

Ювентус - ПСЖ: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 ноября, пройдут заключительные восемь поединков групповой стадии Лиги чемпионов 2022/23. В одном из них туринский "Ювентус" на своем поле будет принимать ПСЖ. Французы себе уже обеспечили евровесну, выйдя в плей-офф ЛЧ. А "Старая сеньора" не сумела пройти дальше. Более того, итальянцы могут даже не попасть в Лигу Европы, если в этом, шестом, туре сыграют хуже "Маккаби".

  • Все самые яркие моменты матчей Лиги чемпионов доступны в режиме Live в нашем Telegram

Перед игрой в Турине мы предлагаем вам вспомнить футболистов, игравших в этих клубах. С квизом, в котором будет 20 игроков, вам нужно справиться за три минуты. В викторине будут встречаться исполнители, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Пари Сен-Жермен (Париж) квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде