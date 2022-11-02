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Впервые в истории две украинские команды пробились в весеннюю часть Юношеской лиги УЕФА
Рух и Шахтер уже прошли в весну
Фото: УЕФА
Сразу две украинские команды пробились в весеннюю часть Юношеской лиги УЕФА.
Донецкий Шахтер пробился в весну через группу, а вот
Интересно, что это впервые в истории, когда две украинские команды пробились в весеннюю часть сезона.
Формально также две украинские команды (Шахтер и Динамо) должны были сыграть в весенней части в ковидном сезоне 2020/21, но тогда УЕФА сначала серьезно переформатировал турнир, а потом и вовсе отменил его.
Ну и отметим, что и Рух и Шахтер получат своих соперников по плей-офф раунду 8 ноября, а поединки состоятся 7/8 февраля.
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