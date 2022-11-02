Впервые в истории две украинские команды пробились в весеннюю часть Юношеской лиги УЕФА

Сразу две украинские команды пробились в весеннюю часть Юношеской лиги УЕФА.

Донецкий Шахтер пробился в весну через группу, а вот Рух прошел через плей-офф пути чемпионов .

Интересно, что это впервые в истории, когда две украинские команды пробились в весеннюю часть сезона.

Формально также две украинские команды (Шахтер и Динамо) должны были сыграть в весенней части в ковидном сезоне 2020/21, но тогда УЕФА сначала серьезно переформатировал турнир, а потом и вовсе отменил его.

Ну и отметим, что и Рух и Шахтер получат своих соперников по плей-офф раунду 8 ноября, а поединки состоятся 7/8 февраля.