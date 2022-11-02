  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Впервые в истории две украинские команды пробились в весеннюю часть Юношеской лиги УЕФА
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые в истории две украинские команды пробились в весеннюю часть Юношеской лиги УЕФА

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Рух и Шахтер уже прошли в весну

Впервые в истории две украинские команды пробились в весеннюю часть Юношеской лиги УЕФА

Фото: УЕФА

Новина українською

Сразу две украинские команды пробились в весеннюю часть Юношеской лиги УЕФА.

Донецкий Шахтер пробился в весну через группу, а вот Рух прошел через плей-офф пути чемпионов.

Интересно, что это впервые в истории, когда две украинские команды пробились в весеннюю часть сезона.

Формально также две украинские команды (Шахтер и Динамо) должны были сыграть в весенней части в ковидном сезоне 2020/21, но тогда УЕФА сначала серьезно переформатировал турнир, а потом и вовсе отменил его.

Ну и отметим, что и Рух и Шахтер получат своих соперников по плей-офф раунду 8 ноября, а поединки состоятся 7/8 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде