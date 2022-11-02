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Решающий бой. Конопля, Петряк и Мудрик в старте Шахтера на РБ Лейпциг
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 2 ноября, Шахтер в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов в Варшаве сыграет против РБ Лейпциг.
Напомним, что для выхода в 1/8 финала горнякам нужна только победа.
- Все самые яркие моменты матча Шахтер - РБ Лейпциг доступны в режиме Live в нашем Telegram
Уже известны стартовые составы команд на матч:
Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Петряк, Мудрик, Траоре.
Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козик, Тотовицкий, Криськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Сикан, Кулаков.
РБ Лейпциг: Бласвик, Симахан, Орбан, Вернер, Сабослаи, Нкунку, Андре Силва, Раум, Шлагер, Гвардиол, Кампл
Запасные: Никиш, Шлик, Дани Ольмо, Айдара, Форсберг, Хальстенберг, Диалло, Новоа, Хенрихс
Напомним, что поединок начнется в 19:45, UA-футбол ведет
Также наш сайт на YouTube проводит аудиотрансляцию поединка.
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