  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Решающий бой. Конопля, Петряк и Мудрик в старте Шахтера на РБ Лейпциг
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Решающий бой. Конопля, Петряк и Мудрик в старте Шахтера на РБ Лейпциг

Лига Чемпионов
Обновлено
(4 голосов)

Стартовые составы команд

Решающий бой. Конопля, Петряк и Мудрик в старте Шахтера на РБ Лейпциг

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня, 2 ноября, Шахтер в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов в Варшаве сыграет против РБ Лейпциг.

Напомним, что для выхода в 1/8 финала горнякам нужна только победа.

  • Все самые яркие моменты матча Шахтер - РБ Лейпциг доступны в режиме Live в нашем Telegram

Уже известны стартовые составы команд на матч:

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Петряк, Мудрик, Траоре.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козик, Тотовицкий, Криськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Сикан, Кулаков.

РБ Лейпциг: Бласвик, Симахан, Орбан, Вернер, Сабослаи, Нкунку, Андре Силва, Раум, Шлагер, Гвардиол, Кампл

Запасные: Никиш, Шлик, Дани Ольмо, Айдара, Форсберг, Хальстенберг, Диалло, Новоа, Хенрихс

Напомним, что поединок начнется в 19:45, UA-футбол ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также наш сайт на YouTube проводит аудиотрансляцию поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде