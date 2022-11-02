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Шахтер – РБ Лейпциг. 0:1. Нкунку первый на добивании – Видео
Потерял мяч Судаков и пропустили гол
Фото: https://twitter.com/RBLeipzig
"Шахтер" пропускает первым в матче с "РБ Лейпциг". Нкунку забивает гол на добивании.
Судаков потерял мяч под прессингом. Трубин справился с первым ударом, но подбор остался за немцами. Нкунку забил.
10' Кристофер Нкунку – 0:1.
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