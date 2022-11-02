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Шахтер – РБ Лейпциг. 0:1. Нкунку первый на добивании – Видео

Лига Чемпионов
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Потерял мяч Судаков и пропустили гол

Шахтер – РБ Лейпциг. 0:1. Нкунку первый на добивании – Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" пропускает первым в матче с "РБ Лейпциг". Нкунку забивает гол на добивании.

Судаков потерял мяч под прессингом. Трубин справился с первым ударом, но подбор остался за немцами. Нкунку забил.

10' Кристофер Нкунку – 0:1.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лига Чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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