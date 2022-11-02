Шахтер пропускал в каждом матче группового этапа Лиги чемпионов

"Шахтер" играет свой последний матч в группе Лиги чемпионов – против "РБ Лейпциг".

"Шахтер" пропустил уже на 10-й минуте матча, и счет 0:1 сохраняется к перерыву.

Таким образом "горняки" пропустили в каждой игре группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне.

Ранее были поражение и ничья с "Реалом" (1:2, 1:1), 2 ничьи с "Селтиком" (1:1, 1:1) и победа над "Лейпцигом" (4:1) в 1-м туре.

Разница мячей "Шахтера" на данный момент - 8:7.