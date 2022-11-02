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Шахтер пропускал в каждом матче группового этапа Лиги чемпионов
С обороной не все в порядке
фото - ФК "Шахтар" Донецьк
"Шахтер" играет свой последний матч в группе Лиги чемпионов – против "РБ Лейпциг".
"Шахтер" пропустил уже на 10-й минуте матча, и счет 0:1 сохраняется к перерыву.
Таким образом "горняки" пропустили в каждой игре группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне.
Ранее были поражение и ничья с "Реалом" (1:2, 1:1), 2 ничьи с "Селтиком" (1:1, 1:1) и победа над "Лейпцигом" (4:1) в 1-м туре.
Разница мячей "Шахтера" на данный момент - 8:7.
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