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Шахтер – РБ Лейпциг. 0:3. Собослаи отправляет нас в Лигу Европы – Видео
4 гола, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ
Фото: https://twitter.com/RBLeipzig
"Лейпциг" забивает третий и делает счет разгромным в матче с "Шахтером" за выход в 1/8 Лиги чемпионов. Отличился Доминик Собослаи.
62' Доминик Собослаи – 0:3.
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
02.11.2022 в 22:01
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Прocтo Тoлик (Одесса)
02.11.2022 в 21:09
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