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Шахтер – РБ Лейпциг. 0:3. Собослаи отправляет нас в Лигу Европы – Видео

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

4 гола, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ

Шахтер – РБ Лейпциг. 0:3. Собослаи отправляет нас в Лигу Европы – Видео

Фото: https://twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

"Лейпциг" забивает третий и делает счет разгромным в матче с "Шахтером" за выход в 1/8 Лиги чемпионов. Отличился Доминик Собослаи.

62' Доминик Собослаи – 0:3.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг Доминик Собослаи
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
02.11.2022 в 22:01
завтра 2 серия в главной роли ДК
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0
0
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
02.11.2022 в 21:09
бугагага
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0
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