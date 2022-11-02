  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер – РБ Лейпциг. 0:4. Поплыли дончане – Видео
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – РБ Лейпциг. 0:4. Поплыли дончане – Видео

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Дани Ольмо забил обводящим в дальний угол

Шахтер – РБ Лейпциг. 0:4. Поплыли дончане – Видео

Фото: https://twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

Громит "Лейпциг" "Шахтер" в 6-м туре Лиги чемпионов. Дани Ольмо отличился после розыгрыша штрафного.

Отдал казалось бы безобидный пас Форсберг на фланг, но Ольмо сумел эффективно распорядится мячем, пробив из-под защитника точно в дальний угол.

68' Дани Ольмо – 0:4.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг Дани Ольмо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
balamyt (Boston)
02.11.2022 в 21:43
Все к сожалению було ожидаемо..Лейпциг был и до того сильнее Шахтера..А теперь они просто локазали что поражение 1-4 было случайностью и взяли убедительный реванш... Ну теперь если они и Мудрика отдадут..то дела будут вообще дрянь даже в ЛЕ...Да война его просто уничтожила ..как и Десну Черн. ..к моему сожалению
Ответить
0
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
02.11.2022 в 21:20
Ну вот и все а понтов было....................100000000 за мудрака поехали а то перчите дебилы ДИНАМО х....вам всем!!!
Ответить
0
-1
C_Ballack (Днепр)
02.11.2022 в 21:22
Тебя что контузило?
Ответить
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.11.2022 в 21:18
Шо там? За Мудрика 100500 мільйонів дають? :)
Ответить
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
02.11.2022 в 21:15
П'ять голів, щоб вийти в плей-офф ЛЧ....
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде