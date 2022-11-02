Лига Чемпионов
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Шахтер – РБ Лейпциг. 0:4. Поплыли дончане – Видео
Дани Ольмо забил обводящим в дальний угол
Фото: https://twitter.com/RBLeipzig
Громит "Лейпциг" "Шахтер" в 6-м туре Лиги чемпионов. Дани Ольмо отличился после розыгрыша штрафного.
Отдал казалось бы безобидный пас Форсберг на фланг, но Ольмо сумел эффективно распорядится мячем, пробив из-под защитника точно в дальний угол.
68' Дани Ольмо – 0:4.
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Комментарии (5)
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balamyt (Boston)
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C_Ballack (Днепр)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.11.2022 в 21:18
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LEVgcUqs (Чернігів)
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