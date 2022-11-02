Шахтер – РБ Лейпциг. 0:4. Поплыли дончане – Видео

Все к сожалению було ожидаемо..Лейпциг был и до того сильнее Шахтера..А теперь они просто локазали что поражение 1-4 было случайностью и взяли убедительный реванш... Ну теперь если они и Мудрика отдадут..то дела будут вообще дрянь даже в ЛЕ...Да война его просто уничтожила ..как и Десну Черн. ..к моему сожалению