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Лига чемпионов. Манчестер Сити - Севилья 3:1. Полезная игра для резервистов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Рико Льюис и Хулиан Альварес провели отменный матч

Лига чемпионов. Манчестер Сити - Севилья 3:1. Полезная игра для резервистов

Фото: twitter.com/ChampionsLeague/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, группа G, шестой тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Севилья” 3:1

Голы: Льюис 52, Альварес 73, Марез 83 – Мир 31

“Манчестер Сити”: Ортега – Льюис (Канселу 85), Диаш, Лапорт, Гомес (Уилсон-Эсбранд 70) – Палмер (Де Брюйне 70), Гюндоган (Силва 58), Фоден – Марез, Альварес, Грилиш (Родри 46)

“Севилья”: Буну – Акунья (Теллес 46), Рекик, Маркао (Гудель 45+1), Кармона, Монтьель – Иско (Ламела 57), Дилэйни, Ракитич (Жордан 67), Гомес (Сусо 46) – Мир

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Севилья
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