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Лига чемпионов. Манчестер Сити - Севилья 3:1. Полезная игра для резервистов
Рико Льюис и Хулиан Альварес провели отменный матч
Фото: twitter.com/ChampionsLeague/Автор - невідомий
Лига чемпионов, группа G, шестой тур. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Севилья” 3:1
Голы: Льюис 52, Альварес 73, Марез 83 – Мир 31
“Манчестер Сити”: Ортега – Льюис (Канселу 85), Диаш, Лапорт, Гомес (Уилсон-Эсбранд 70) – Палмер (Де Брюйне 70), Гюндоган (Силва 58), Фоден – Марез, Альварес, Грилиш (Родри 46)
“Севилья”: Буну – Акунья (Теллес 46), Рекик, Маркао (Гудель 45+1), Кармона, Монтьель – Иско (Ламела 57), Дилэйни, Ракитич (Жордан 67), Гомес (Сусо 46) – Мир
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