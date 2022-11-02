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Шахтер - РБ Лейпциг 0:4. Минорный финал

Лига Чемпионов
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(5 голосов)

"Быки" берут реванш, отправляя "горняков" в Лигу Европы

Шахтер - РБ Лейпциг 0:4. Минорный финал

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч всей жизни, главный поединок в сезоне для "Шахтера"? Давайте не будем преувеличивать. Да, в случае сегодняшнего триумфа, команда Игоря Йовичевича могла бы не только во второй раз в сезоне унизить "РБ Лейпциг", но и взобраться на второе место в квартете. Это, в свою очередь, означало бы, что "Шахтер" в пятый раз в истории выходит в плей-офф главного клубного турнира мира. Но даже не случись этого, "горняков" все равно есть за что хвалить. Учитывая ситуацию, кадровый набор и предсказания экспертов, досрочное третье место - это уже неплохо. Случай "Шахтера" в нынешней ЛЧ в очередной раз подтверждает правильность мировоззрения пессимистов: "Нужно изначально надеяться на худшее, чтобы после либо не разочароваться, либо приятно удивиться".

До матча у "Шахтера" были вопросы по двум позициям. Во-первых, в последней игре травмировался Зубков, который благодаря давнему повреждению Шведа сумел стать твердым игроком основы. Вылет Александра не оставлял Йовичевичу места для маневра, ибо ему пришлось (не в плохом смысле этого слова) выпускать Ивана Петряка. Также не было понятно, успеет ли к матчу восстановиться Ефим Конопля. И он успел, заняв профильное место на правом фланге обороны. Состав "РБ Лейпцига" был так же читаемым. Слухи о повреждении Симакана оказались преувеличенными, а в вопросе "Кого выпускать - Силву или Вернера?", Марко Розе прям ответил "обоих". И такой манёвр немецкого тренера стоил места в основе Эмилю Форсбергу.

Первым тайм был слишком вялым. "Лейпциг" быстро забрал мяч под свой контроль, но сильно взвинчивать темп не спешил. Но даже в несколько ленивом темпе команда Розе повела в счете. Вначале Трубин справился с ударом Вернера (как не сказать об отличной передачи пяткой от Нкунку), однако спустя минуту кипер хозяев был уже бессилен. После потери "горняков" на своей половине, "быки" быстро вылетели в атаку, Трубин отбил удар Нкунку, но Вернер на добивании был точен - 0:1. Забитый гол, увы, не поднял темп в матче, а скорее его уменьшил. "Лейпциг" никуда не бежал, а коронная фишка "Шахтера", в виде быстрых выпадов, не работала сегодня. Не работала от слова "почти". "Горняки" несколько раз опасно подходили к штрафной оппонента, запомнились двумя-тремя прострелами с флангов, но к конкретике доходило редко. Лишь один удар за 45 минут (вялый выстрел Петряка из-за пределов штрафной) - нелучшее достижение в атаке. Хотя в обороне провалов практически не было.

"Шахтер" начал второй тайм с владения, правда это не помогло избежать второго пропущенного. Гости неспешно развивали свою атаку после отбора мяча у Мудрика, однако финал сего выпада получился интересным. И немного сумбурным. Симакан выиграл верховую борьбу у Мудрика, кое-как выполнив скидку. Мяч летел через всю штрафную по своеобразной траектории, после чего приземлился на ногу Силве - тот с достаточно острого угла точно пробил в касание. 0:2. Увы, но второй гол стал предвестником разгрома. "Лейпциг" почуял кровь, а "Шахтер" так и не смог оказать противодействие. Не спасли замены от Йовичевича, который пустил в бой Тейлора, Сикана и Джурасека. Вначале Собослаи принял классный пас от Нкунку, обыграл Трубина и катнул в пустые. Вскоре после свеженький Ольмо первым же касанием отправил мяч в дальнюю после розыгрыша стандарта. 0:4.

Увы, но сегодня "Шахтер" не сумел ничего интересного противопоставить "РБ Лейпцигу", который по делу берет реванш и закрепляет за собой второе место в группе. Но, как мы и писали в самом начале анонса, один результат не должен портить общую картину. Коллектив Йовичевича провел добротную еврокубковую кампанию, которую весной продолжит в Лиге Европы. Просто сегодняшний финал ЛЧ получился минорным.

ЛЧ, Группа F. 6-й тур
2 ноября, Варшава, стадион "Войска Польского"
Шахтер - РБ Лейпциг 0:4
Голы: Кристофер Нкунку 10, Андре Силва 50, Доминик Собослаи 62, Дани Ольмо 68
Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Артём Бондаренко (Дмитрий Крыськив 82), Богдан Михайличенко, Михаил Мудрик (Андрей Тотовицкий 74), Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Даниил Сикан 60), Георгий Судаков (Невен Джурасек 60), Ефим Конопля (Лукас Тейлор 60), Иван Петряк, Валерий Бондарь
РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Мохамед Симакан (Бенджамин Хенрикс 67), Вилли Орбан, Андре Силва, Тимо Вернер (Эмиль Форсберг 19), Доминик Собослаи (Дани Ольмо 67), Кристофер Нкунку, Давид Раум (Марcель Хальстенберг 67), Ксавер Шлагер (Абду Диалло 74), Йошко Гвардиол, Кевин Кампль
Предупреждения: Богдан Михайличенко 24, Лукас Тейлор 66

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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
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Комментарии (58)
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scorpius (Ck)
02.11.2022 в 22:16
Ключевой игрой для нас стала упущенная победа с Реалом. Если б не упустили, то и у нас было б больше шансов, и Реал потом не расслабил бы булки в игре с немцами, а играл бы на результат. В целом, то можно резюмировать, что Шахтер показал в группе игру, достойную группового этапа турнира. Да, сегодня провалились, но до этого играли в целом неплохо, для прохода дальше мало, но и последнее место тоже не заслужили, так что всё по делу.
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0
-1
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Прocтo Тoлик (Одесса)
02.11.2022 в 22:12
Тейлор лучший. Мудрик сто миллионов.
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0
-1
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scorpius (Ck)
02.11.2022 в 22:17
Раз Тейлор лучший, то отдадим его вам в Черноморец
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0
0
Геродот (Винница)
02.11.2022 в 22:10
Надо чесно признать, что Шахтер не наиграл на Лигу чемпионов в этом сезоне. После ухода легионеров Шахтер собрал все, что можно было собрать в Украине, но для Лиги чемпионов этого оказалось недостаточно. Команде не хватает класса, есть игроки, которые постоянно розачаровуют. Среди них - Петряк, Тейлор, Джурасек. Степаненко постарел и ему надо искать замену. Для усиления вообще некого выпустить, что и продемонстрировали сегодняшние замены. Стало только хуже. Слабым местом как и ранее остается оборона. В общем, Лига Европы на сегодня - наш потолок. Надо усиливаться, если хотят что-то показывать в еврокубках, только это вряд ли это будет возможно в нынешних условиях. Будем пока радоваться тому, что имеем - евровесну, учитывая, что перед началом отборочного цикла Шахтеру прочили последнее место в группе.
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+1
-1
Footballers (Умань)
02.11.2022 в 22:07
Лев матчу Трубін.Особливо другий гол красава
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
02.11.2022 в 22:05
Удивительно не то, что проиграли эту игру. Удивительно, что выиграли первую, на поле соперника. Но общий результат в группе (3-е место) можно считать неплохим. Ибо в ЛЧ Шахтер вылетел бы в первом туре плей-офф. А в ЛЕ есть шанс побороться. Удачи Шахтеру.
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+4
-2
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scorpius (Ck)
02.11.2022 в 22:10
Там нас реально недооценили, плюс Мудрик, плюс пруха Шведа, плюс плохая форма самих немцев. Здесь пруха кончилась, Лейпциг набрал форму и хорошо подготовился, да еще и с тренером, который 2 года назад разобрал ШД на молекулы.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
02.11.2022 в 22:17
Согласен на 100%.
0
-1
andy1990
02.11.2022 в 22:04
Млять ми обговорюємо не групу з Реном чи АЕКом, а Лейпциг з Реалом. Все норм. Плей-оф Лігі чемпіонів - казка, плей-оф Лігі Европи - реальність. І це є дійсність. Хай здохнуть всі московити!!!!
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+2
-3
Karamba911 (Львів)
02.11.2022 в 22:00
Взагалі ніякої трагедії не бачу!!! Є провальні матчі. От він у Шахтаря стався. Зважаючи, що Лейпцих почав набирати, а Шахта здавати, то результат цілком закономірний!!! Якщо брати попередні матчі в яких були варіанти : не пропустити , а в другому матчі в кінці забити, то сьогоднішня поразка сприймалася як провал, трагедія!!!. Але зважаючи на турнірку, і загальну картину то хочу похвалити весь тренерський штаб, всіх гравців, та вболівальників на трибунах!!!! Вони всі гідно представили Україну в цій Лізі чемпіонів!!! Дякую!!!
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+3
-2
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
02.11.2022 в 22:00
Бздюловато-серая игра. Немцы даже при 4:0 высоко нас прессинговали, а у нас один раз что то вышло подобное и то косо-криво... Пасы деревянные, поле нифига не видят, обрезки... Спасибо только разве что за 3-е место...
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+4
0
Prideman (Lviv)
02.11.2022 в 22:00
Все по ділу
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+4
0
Siren05 (Мариуполь)
02.11.2022 в 21:57
Настоящий класс команды проявляется в её стабильности. А у этого состава ШД её ещё нет. Лучшие игры получились с РМ. Ну, а худшая, одеозначно, эта. Ещё команда сырая. Много необстрелянной молодежи и новых игроков, которые играют нестабильно. Яркий пример - Тейлор, да и у других игроков большие перепады в игре. А в сегодняшней игре практически все сыграли ниже своих возможностей, играли закрепощённо, без фантазии, как будто отрабатывали повинность. Но всё-таки спасибо команде за результат в таком турнире и в такой непростой группе! Оцениваю в целом положительно, особенно учитывая состояние теперешнего нашего футбола и ШД в частности!
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+4
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
02.11.2022 в 22:05
Просто думаю, ейфорія перших місяців гравців команди і тренера вже пройшла і команда починає займати своє місце як в Європі так і в Україні.
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
02.11.2022 в 21:57
у ШД один случайный выиграшь --сегодня Лейпцыг доказал что их приграшь была ошибка --будут так играть вылетят с ЛЕ --это вылет с большим позором теперь слушайте сказки -сделаем выводы -больше будем тренераватся-это хороший урок --короче опозорили клуб и Украину
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+2
-2
androma (Вересневе)
02.11.2022 в 21:55
Ще ніколи так не хотілось щоб матч поскоріше закінчився
Ответить
+1
-3
avatar
scorpius (Ck)
02.11.2022 в 21:52
Писдюлину получили, урок надо усвоить. Молодые еще все, зеленые. Ну кроме Степаненко, Тарас стареет, потихоньку надо искать замену. Не знаю что там Йовичевич разглядел в Бондаренко, надеюсь ему виднее. Мудрика изучили и съели, Судаков провалился, Траоре слишком тяжелый, а Петряк наоборот слишком легкий - часто падал не по делу. Про защиту говорить не буду, как про покойников. Трубин где мог - выручил, но и он сегодня был не на высоте. Тейлор - когда мяч пролетает возле него я уже начинаю напрягаться.
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+8
-1
Djarik87 (Киевская область)
02.11.2022 в 21:50
А я вже зрадів, що нарешті Шахтар в групі ЛЧ не програє з розгромом. І як завжди від німців.
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+2
-1
efim423 (odessa)
02.11.2022 в 21:48
нужно было у реала выигрывать и у селтика , вот и шесть очков , сами виноваты
Ответить
0
-4
Alex-696 (Немирів)
02.11.2022 в 21:54
А що, мали вигравати? Особливо у Реала)))
Ответить
+2
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
02.11.2022 в 21:57
Як не дивно, але мали. У другому матчі Реал відігрався лише наприкінці.
+1
-4
Alex-696 (Немирів)
02.11.2022 в 21:59
Не смішіть.
+3
-1
andy1990
02.11.2022 в 21:47
Ну шо ...... Зараз буде г@вно від сектантів суркісоклубу. А якщо реально, то запасні по типу Петряка..... це рівеньУПЛ максимум.... Тим паче йому вже 28. Взагалі незрозуміле придбання. Замість нього поставити б пацана 18-річного - буде більше користі надалі. А взагалі плей-офф Лігі Европи - це читалося. Якщо Мудрика не продадуть, то може пару раундів і пройдуть. Все нормально. Шахтар залишається флагманом українського футболу. Слава ЗСУ!!!!
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+6
-3
miruk 81 (львів)
02.11.2022 в 21:46
Після зимових зборів думаю Шахтар себе ще покаже в лізі Європи. Дякуємо за євросезон. Молодці
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+4
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
02.11.2022 в 21:45
Бондарь: Эх, да чего уж там...
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.11.2022 в 21:44
Та ні, мажорний фінал! Бо 0:4 - це не той результат, який заслуговував Шахтьор. Різниця у майстерності і класі команд колосальна! І це ще при тих обставинах, що у Ляйпціга травмована ціла низка провідних гравців, до того ж він сьогодні грав не на своєму полі в матчі, якому багато й не треба було - достатньо було й нічиєї, та зберегти сили для чемпіонату Німеччини. Справедливим результатом матчу б було 0:7 або 0:8. Але й цього досить, щоб збити фальшиву пиху цьому просякнутому брехнею клубу - його менеджменту і власнику.
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+5
-4
download1 (huyersk)
02.11.2022 в 21:45
йди лікуй голову, покидьок
Ответить
+3
-5
avatar
scorpius (Ck)
02.11.2022 в 21:43
После того как на поле вышел Тейлор и привез 3-й гол я всерьез забеспокоился о рекорде с шестью домашними голами против Боруссии М пару лет назад, но к счастью обошлось
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+1
0
Romerik (YNWA)
02.11.2022 в 21:42
Хтось чекав вихід в весну перед початком групи? Неа. Ліга Європи є? Є. Хтось надіявся виграти в Лейпцига на такому ходу? Може й надіялись, але це вже таке. Все нормально. Чекаємо жеребкування плей-офф
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+4
-2
George_D (Харьков)
02.11.2022 в 21:47
Щодо підсумкового місця - так, нормально А от рахунок - це НЕ нормально. При такому захисті навіть у ЛЄ буде лячно. Все ж не група і Селтіків там не буде. Таке враження, що вже перед матчем гравці вважали свою задачу виконаною (ЛЄ) и вийшли просто відбути номер.
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+5
0
NikosFutboloidos (Chop)
02.11.2022 в 21:41
Вперше вимкнув Шахтар, прослідковується "синдром Розе'. Розчарували ввдверто і тренер також. Відправте останього могікана вслід за іншими і найміть гарного психолога бо команда здатна на більше чим оце!!
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+2
-2
C_Ballack (Днепр)
02.11.2022 в 21:40
С учётом всего что происходит, в целом выступление групповом этапе достаточно успешно. А главное есть евро весна. И на этом спасибо.
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+4
-1
George_D (Харьков)
02.11.2022 в 21:51
Так Евровесну они еще в прошлом туре обеспечили. Вот тогда и надо было благодарить. И таки мы благодарили, А за эту игру благодарить? Та не, увольте. Лучше б технарь засчитали. Из-за коронавируса...
Ответить
+1
0
C_Ballack (Днепр)
02.11.2022 в 22:19
Я писал за группой этап в целом. А он был местами очень достойный, согласен?
0
0
Alex-696 (Немирів)
02.11.2022 в 21:40
А зто бачив сьогодні на полі 100 мільйонів? Ну, тих 100 млн., за якими в черзі всі топ-клуби Європи вишикувались. Я побачив сьогодні тисяч так сто-сто п'ятдесят. Гривень. І ще. Чим Траоре краще за Бєсєдіна?А якщо серйозно, то я ще після першої гри в ЛЧ писав, що мені подобажться, що Шазтар намагажться грати і, що дуже багато фарту. Ось цей фарт тепер і закінчився, та й запал, з яким вони посинали грати після зміни тренера і майже всього складу, починає зникати. Мабуть, буде функціональна і психологічна яма.
Ответить
+7
-2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.11.2022 в 21:40
Все встало на свої місця... З колгоспу можна вийти, але щоб колгосп вийшов...
Ответить
+5
-1
George_D (Харьков)
02.11.2022 в 21:52
Траоре і Тейлор не знають, що таке колгосп.
Ответить
+1
-1
aleksey-se (Красноармейск)
02.11.2022 в 21:40
М-да очень жаль.но пока нет стабильности.будет разбор полетов,что бы не звездились.
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+2
-2
download1 (huyersk)
02.11.2022 в 21:39
Дякую за самопожертву у попередніх іграх, реально, стрибнули вище голови, але сьогодняшній матч у пасив. Що поробиш - одинадцять гравців назбирали, а на заміну якісь аматори виходять. Загалом, пройдещні ігри історічні, закарбуються у пам'яті назавжди, феноменально! Слава Україні , слава вам хлопці, ще у ЛЄ шороху наведете,без сумнівів!Чекаємо на жереб
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+2
-2
DNI (Lviv)
02.11.2022 в 21:39
як не крути у Шахтаря малий пул гравців основи...ті хто вийшов на заміну - дуууже важко виглядалиПоразка - об'єктивна, якщо зроблять висновки і трохи підсиляться зимою то в ЛЄ можуть бути досить конкурентні
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+3
-1
avatar
scorpius (Ck)
02.11.2022 в 21:38
Это был первый матч в сезоне, который команда полностью провалила. Причем плохо сыграли абсолютно все. Лучший эпитет к игре - это выхваченный оператором кадр с трибун во 2 тайме с ребенком со слезами на глазах.
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+5
-1
androma (Вересневе)
02.11.2022 в 21:47
Да, девочке так хотелось к своим куклам, а ее заставили сидеть 2 часа и смотреть не знать на что.
Ответить
+3
-1
MaximSK (Киев)
02.11.2022 в 21:37
Думаю после такого позора Йовичевичу стоит уходить в отставку, не имеет права команда в решающем матче проигрывать 0-4, из команды надо попросить уйти Тейлора, Судакова, Петряка и Коноплю, виновников поражения. А цену Мудрика надо понизить до 20 млн. Евро, ничего не может сделать если соперник серьезный и организованно играет в обороне.
Ответить
+1
-10
Romerik (YNWA)
02.11.2022 в 21:38
Хаха. Шо Ти несеш?
Ответить
+3
-1
MaximSK (Киев)
02.11.2022 в 21:39
Я болею за все украинские команды в Европе и было стыдно и обидно что Лейпциг середняк ЛЧ, уничтожил Шахтер играя в полсилы, это недопустимо.
+2
-7
Romerik (YNWA)
02.11.2022 в 21:44
Я розумію, апетит приходить під час їди, але не треба переоцінювати нашу команду. Вони і так зробили таке, яке від них ніхто не чекав в цій групі
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
02.11.2022 в 21:44
MaximSK, и дальше что? Всех казнить? Не смеши...
+1
0
MaximSK (Киев)
02.11.2022 в 21:46
scorpius (Ck)Надо разбираться почему провалили решающий матч, ведь до этого 5 матчей играли достойно, а тут такое безвольное поражение. Если сыграют так в ЛЕ, сразу вылетят.
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
02.11.2022 в 21:39
Повторю вопрос, адресованный тебе на другой ветке - Максимчик, ты дурак?
Ответить
+1
0
MaximSK (Киев)
02.11.2022 в 21:51
Нет, причем тут я вообще? Шахтер проиграл 0-4 Лейпцигу, хотя мог проиграть и 0-6. Не должны наши команды так позорятся в Еврокубках. Надо делать выводы чтобы такого больше не повторилась в будущем.
+1
0
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scorpius (Ck)
02.11.2022 в 21:59
Возможно я не прав из-за провокации, но и ты сам не пиши наобум детскими эмоциями, что мол всех разогнать и наказать. Это взрослый футбол, из-за одной игры так нельзя. Эмоции утихнут, выводы сделают.
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
02.11.2022 в 21:40
а ничего страшного. что лейпциг на две головы сильнее по составу
Ответить
+3
0
MaximSK (Киев)
02.11.2022 в 21:52
С Реалом и Селтиком достойно играли, а тут Лейпциг который громили 4-1, а тут ролями поменялись
+1
-3
download1 (huyersk)
02.11.2022 в 21:42
уроки вивчив ?
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
02.11.2022 в 21:36
В цілому, в групі виступили краще ніж очікував. Дякуємо за боротьбу в перших 5 матчах і успіхів в ЛЄ
Ответить
+6
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.11.2022 в 21:36
тейлора - в оон!
Ответить
0
-1
Mexxxxx (Просяная)
02.11.2022 в 21:34
Если вы так не хотите играть, зачем выходить. Если вы хотите слить игру и остаться в Лиге Европе, что кстати разумно, то можно это делать это как-то менее позорно.
Ответить
+2
-2
George_D (Харьков)
02.11.2022 в 21:56
Я уже написал - разыграли бы эпидемию короны, не вышли бы на игру - технарь. И то не так обидно было бы.
Ответить
0
-2

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