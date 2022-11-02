Шахтер - РБ Лейпциг 0:4. Минорный финал

Матч всей жизни, главный поединок в сезоне для "Шахтера"? Давайте не будем преувеличивать. Да, в случае сегодняшнего триумфа, команда Игоря Йовичевича могла бы не только во второй раз в сезоне унизить "РБ Лейпциг", но и взобраться на второе место в квартете. Это, в свою очередь, означало бы, что "Шахтер" в пятый раз в истории выходит в плей-офф главного клубного турнира мира. Но даже не случись этого, "горняков" все равно есть за что хвалить. Учитывая ситуацию, кадровый набор и предсказания экспертов, досрочное третье место - это уже неплохо. Случай "Шахтера" в нынешней ЛЧ в очередной раз подтверждает правильность мировоззрения пессимистов: "Нужно изначально надеяться на худшее, чтобы после либо не разочароваться, либо приятно удивиться".

До матча у "Шахтера" были вопросы по двум позициям. Во-первых, в последней игре травмировался Зубков, который благодаря давнему повреждению Шведа сумел стать твердым игроком основы. Вылет Александра не оставлял Йовичевичу места для маневра, ибо ему пришлось (не в плохом смысле этого слова) выпускать Ивана Петряка. Также не было понятно, успеет ли к матчу восстановиться Ефим Конопля. И он успел, заняв профильное место на правом фланге обороны. Состав "РБ Лейпцига" был так же читаемым. Слухи о повреждении Симакана оказались преувеличенными, а в вопросе "Кого выпускать - Силву или Вернера?", Марко Розе прям ответил "обоих". И такой манёвр немецкого тренера стоил места в основе Эмилю Форсбергу.

Первым тайм был слишком вялым. "Лейпциг" быстро забрал мяч под свой контроль, но сильно взвинчивать темп не спешил. Но даже в несколько ленивом темпе команда Розе повела в счете. Вначале Трубин справился с ударом Вернера (как не сказать об отличной передачи пяткой от Нкунку), однако спустя минуту кипер хозяев был уже бессилен. После потери "горняков" на своей половине, "быки" быстро вылетели в атаку, Трубин отбил удар Нкунку, но Вернер на добивании был точен - 0:1. Забитый гол, увы, не поднял темп в матче, а скорее его уменьшил. "Лейпциг" никуда не бежал, а коронная фишка "Шахтера", в виде быстрых выпадов, не работала сегодня. Не работала от слова "почти". "Горняки" несколько раз опасно подходили к штрафной оппонента, запомнились двумя-тремя прострелами с флангов, но к конкретике доходило редко. Лишь один удар за 45 минут (вялый выстрел Петряка из-за пределов штрафной) - нелучшее достижение в атаке. Хотя в обороне провалов практически не было.

"Шахтер" начал второй тайм с владения, правда это не помогло избежать второго пропущенного. Гости неспешно развивали свою атаку после отбора мяча у Мудрика, однако финал сего выпада получился интересным. И немного сумбурным. Симакан выиграл верховую борьбу у Мудрика, кое-как выполнив скидку. Мяч летел через всю штрафную по своеобразной траектории, после чего приземлился на ногу Силве - тот с достаточно острого угла точно пробил в касание. 0:2. Увы, но второй гол стал предвестником разгрома. "Лейпциг" почуял кровь, а "Шахтер" так и не смог оказать противодействие. Не спасли замены от Йовичевича, который пустил в бой Тейлора, Сикана и Джурасека. Вначале Собослаи принял классный пас от Нкунку, обыграл Трубина и катнул в пустые. Вскоре после свеженький Ольмо первым же касанием отправил мяч в дальнюю после розыгрыша стандарта. 0:4.

Увы, но сегодня "Шахтер" не сумел ничего интересного противопоставить "РБ Лейпцигу", который по делу берет реванш и закрепляет за собой второе место в группе. Но, как мы и писали в самом начале анонса, один результат не должен портить общую картину. Коллектив Йовичевича провел добротную еврокубковую кампанию, которую весной продолжит в Лиге Европы. Просто сегодняшний финал ЛЧ получился минорным.

ЛЧ, Группа F. 6-й тур

2 ноября, Варшава, стадион "Войска Польского"

Шахтер - РБ Лейпциг 0:4

Голы: Кристофер Нкунку 10, Андре Силва 50, Доминик Собослаи 62, Дани Ольмо 68

Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Артём Бондаренко (Дмитрий Крыськив 82), Богдан Михайличенко, Михаил Мудрик (Андрей Тотовицкий 74), Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Даниил Сикан 60), Георгий Судаков (Невен Джурасек 60), Ефим Конопля (Лукас Тейлор 60), Иван Петряк, Валерий Бондарь

РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Мохамед Симакан (Бенджамин Хенрикс 67), Вилли Орбан, Андре Силва, Тимо Вернер (Эмиль Форсберг 19), Доминик Собослаи (Дани Ольмо 67), Кристофер Нкунку, Давид Раум (Марcель Хальстенберг 67), Ксавер Шлагер (Абду Диалло 74), Йошко Гвардиол, Кевин Кампль

Предупреждения: Богдан Михайличенко 24, Лукас Тейлор 66