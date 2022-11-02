Реал разгромил Селтик. Не безжалостнее, чем Лейпциг – Шахтер

В прошлом туре "Шахтер" в группе F гарантировал себе минимум третье место, не проиграв "Селтику". Но если бы даже шотландцы выиграли, перед последним туром представитель Украины оставался бы на третьем месте с надеждой, что "Селтик" не наберет очки на "Бернабеу" и в конце концов не оставит "Шахтер" ни с чем. Как оказалось, мысли тогда двигались в правильном направлении – у "Селтика" не было шансов не проиграть мадридцам.

Он пропустил от "Реала" даже больше, чем "Шахтер" – от "Лейпцига". Все началось с двух голов с пенальти в первом тайме, но впоследствии "Реал" доказал, что сильнее и сугубо по игровым компонентам. У шотландцев, кстати, был свой шанс с одиннадцатиметровой отметки, но Тибо Курута показал, почему его считают одним из лучших вратарей мира. Хотя в конце игры бельгиец таки не спас "Реал" от одного гола, но что это меняет?!

Итак, 5:1. "Реал" выходит в плей-офф с первого места. "Селтик", набрав два очка в группе (две ничьи с "Шахтером"), прощается с еврокубками минимум до следующего сезона. Команда у Постекоглу симпатичная, но еще не зрелая для борьбы за выход из группы Лиги чемпионов.

ЛЧ. Группа F. Шестой тур

"Реал" – "Селтик" 5:1

Голы: Модрич 6 (пен.), Родриго 21 (пен.), Асенсио 51, Винисиус Жуниор 61, Вальверде 71 – Жота 84

Нереализованный пенальти: Юранович 35 (сейв вратаря)