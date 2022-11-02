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Лучших нет, худший - Судаков. Оценки WhoScored за матч Шахтер - РБ Лейпциг

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Провальный матч горняков

Лучших нет, худший - Судаков. Оценки WhoScored за матч Шахтер - РБ Лейпциг

shakhtar.com

Новина українською

Известный аналитический портал WhoScored оценил действия игроков в матче 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер – РБ Лейпциг, в котором горняки разгромно уступили 0:4.

При таком счете в составе горняков выделить особо некого. Никто из игроков не набрал выше посредственного балла 6.0.

Худшим был признан Георгий Судаков (5.4), который привез один из голов в свои ворота.

Лучший игрок матча – хавбек Лейпцига Кристофер Нкунку – 8.6.

Ну и в целом, итог матча можно смело подбивать по общекомандным оценкам: 5.82 у Шахтера и 7.22 у Лейпцига.

Лучших нет, худший - Судаков. Оценки WhoScored за матч Шахтер - РБ Лейпциг - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
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