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Лучших нет, худший - Судаков. Оценки WhoScored за матч Шахтер - РБ Лейпциг
Провальный матч горняков
shakhtar.com
Известный аналитический портал WhoScored оценил действия игроков в матче 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер – РБ Лейпциг, в котором
При таком счете в составе горняков выделить особо некого. Никто из игроков не набрал выше посредственного балла 6.0.
Худшим был признан Георгий Судаков (5.4), который
Лучший игрок матча – хавбек Лейпцига Кристофер Нкунку – 8.6.
Ну и в целом, итог матча можно смело подбивать по общекомандным оценкам: 5.82 у Шахтера и 7.22 у Лейпцига.
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