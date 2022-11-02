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Против класса не пойдешь. Реал - Селтик 5:1. Видео голов и обзор матча
Реал - Селтик ⋉ 5:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.11.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrew Milligan/PA Images
У "Селтика" в этом матче уже не было турнирных задач, а вот "Реал" еще должен был доказать свои претензии на первое место. И сделал это с избытком. Мадридцы разгромили соперника, забив пять голов. Хотя игра шотландцев не была крайне безнадежной – они огрызались, атаковали, били по воротам и создавали моменты. Но класс есть класс.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
ЛЧ. Группа F. Шестой тур
"Реал" – "Селтик" 5:1
Голы: Модрич 6 (пен.), Родриго 21 (пен.), Асенсио 51, Винисиус Жуниор 61, Вальверде 71 – Жота 84
Нереализованный пенальти: Юранович 35 (сейв вратаря)
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