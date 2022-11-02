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Судаков: Просто, может быть, не наш день, не наша игра
Бывает и такое
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал
– Конечно, хотелось выйти в Лигу чемпионов. Готовились к этому матчу. Где-то были досадные ошибки, которые в начале не дали нам показать свой футбол и нашу лучшую игру.
Но Лига Европы – тоже неплохой результат, учитывая, что перед началом ЛЧ никто в нас не верил и не рассчитывал. Потому что есть – то есть.
Ошибки? Не думаю, что мандраж. Прессинг – это норма в Лиге чемпионов, он всегда есть. Надо играть.
Ничего не давило. Я считаю, что моя ошибка в начале игры, а потом уже... При том, что нам нужно было выигрывать. Сложно перестраиваться и забивать 2 гола, тем более команде, которая уже долго не проигрывает. Очень хороший тренер у них, очень сильная команда. Не было мандража, просто, может быть, не наш день, не наша игра.
Не сказал бы, что с "Лейпцигом" было проще в первой игре (4:1 в пользу горняков – прим.). Тоже было сложно, просто тогда они допустили ошибки, а в этой - мы. Из этого состоит футбол: кто меньше ошибается – тот выигрывает.
– Как Игор Йовичевич поддержал вас, может быть, была речь на будущее?
– Это останется в команде.
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