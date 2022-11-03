Прорыв сильнейшего. Милан - Зальцбург 4:0. Обзор матча и видео голов

Это был очень важный матч для "Милана". Команда имела шанс впервые с 2014-го года выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Этим и воспользовалась, доказав, что на две головы сильнее "Зальцбурга".

Это прорыв "россонерри", который, возможно, откроет новую веху в истории клуба. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа Е. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Зальцбург" 4:0

Голы: Жиру 14, 56, Крунич 46, Мессиас 90+1