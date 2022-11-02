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Челси – Динамо Загреб 2:1. Скромный реванш и многообещающий дебют Закарии

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Денис Закария отметился голом в дебютном матче

Челси – Динамо Загреб 2:1. Скромный реванш и многообещающий дебют Закарии

Фото: Chelsea FC, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, группа Е. 6-й тур

Лондон, Стэмфорд Бридж

Челси – Динамо Загреб 2:1

Голы: Стерлинг 18, Закария 30 – Петкович 7

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Чалоба, Кулибали (Силва, 65), Чилвелл – Жоржиньо – Маунт, Закария (Лофтус-Чик, 70) – Хавертц (Галлахер, 64) – Стерлинг (Пулишич, 83), Обамеянг (Броя, 64)

"Динамо" Загреб: Ливакович – (Эмрели, 69) Ристовски, Й. Шутало, Перич – Мохарамми, Мишич, Иванушец, Любичич, Адеми (Булат, 83) – Оршич (Шпикич, 89), Петкович (Дрмич, 83)

Предупреждения: Кулибали 39 – Мишич 22, Иванушец 54, Мохарамми 89

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В статье: Динамо (Загреб) Челси (Лондон)
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