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Челси – Динамо Загреб 2:1. Скромный реванш и многообещающий дебют Закарии
Денис Закария отметился голом в дебютном матче
Фото: Chelsea FC, Twitter
Лига Чемпионов, группа Е. 6-й тур
Лондон, Стэмфорд Бридж
Челси – Динамо Загреб 2:1
Голы: Стерлинг 18, Закария 30 – Петкович 7
"Челси": Менди – Аспиликуэта, Чалоба, Кулибали (Силва, 65), Чилвелл – Жоржиньо – Маунт, Закария (Лофтус-Чик, 70) – Хавертц (Галлахер, 64) – Стерлинг (Пулишич, 83), Обамеянг (Броя, 64)
"Динамо" Загреб: Ливакович – (Эмрели, 69) Ристовски, Й. Шутало, Перич – Мохарамми, Мишич, Иванушец, Любичич, Адеми (Булат, 83) – Оршич (Шпикич, 89), Петкович (Дрмич, 83)
Предупреждения: Кулибали 39 – Мишич 22, Иванушец 54, Мохарамми 89
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