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Орлы залетают на вершину. Маккаби (Хайфа) - Бенфика 1:6. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Маккаби (Хайфа) - Бенфика ⋉ 1:6 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.11.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Орлы залетают на вершину. Маккаби (Хайфа) - Бенфика 1:6. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" в этом сезоне очень мощная. Она не просто вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а вышла с первого места, находясь в компании таких монстров как ПСЖ и "Ювентус". Интересно, что французов удалось опередить только по седьмому пункту регламента определения мест при равенстве очков – количество забитых на выезде голов (во всех матчах).

Нечасто такое увидишь, но пребывать на вершине "Бенфика" точно заслужила. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

"Маккаби" Хайфа – "Бенфика" 1:6
Голы: 26' Шери Т.(пен.) – 20' Рамос Г, 59' Муса П., 69' Гримальдо А., 73' Рафа Силва, 88' Араухо Е., 90+2' Жоау Мариу

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Маккаби (Хайфа)
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