Орлы залетают на вершину. Маккаби (Хайфа) - Бенфика 1:6. Обзор матча, видео голов

"Бенфика" в этом сезоне очень мощная. Она не просто вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а вышла с первого места, находясь в компании таких монстров как ПСЖ и "Ювентус". Интересно, что французов удалось опередить только по седьмому пункту регламента определения мест при равенстве очков – количество забитых на выезде голов (во всех матчах).

Нечасто такое увидишь, но пребывать на вершине "Бенфика" точно заслужила. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.