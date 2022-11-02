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Трубин: Всем хотелось бы играть в Лиге чемпионов, но на сегодняшний день такой результат
Голкипер Шахтера - о поражении Лейпцигу
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал
– Всем хотелось бы играть в Лиге чемпионов, но на сегодняшний день такой результат. Соперник воспользовался нашими ошибками, победил, поэтому будем готовиться дальше. Сейчас все мысли на чемпионат Украины – очень сложный период будет. Нет времени грустить, что-то думать. Нужно дальше продолжать. Это жизнь, футбол.
Йовичевич в кругу говорил, что мы – команда, когда выигрываем, и еще больше – когда проигрываем. Что такое тоже бывает, и что именно в трудные времена становится понятно, какая у нас команда.
Когда побеждаешь – все классно, у всех хорошее настроение, но сейчас очень болезненный проигрыш. Нужно быстро сплотиться и становиться на победный путь.
– Из ворот видно лучше – откуда брались эти индивидуальные ошибки.
– Не понимаю эту фразу про "из ворот".
– Из ворот, возможно, видна вся картина.
– Хорошо видно с трибун. Все ошибаются – такое бывает.
– Было такое, что будто в этом матче не поверили в себя?
– Такого не было. Зачем тогда выходить на матч Лиги чемпионов?
Конечно, первый гол был необязательным, но после мяча мы немного переломили - были более агрессивны, больше рисковали, потому что отступать было некуда. После гола начали создавать моменты. Возможно, не было ударов в створ, но моменты были.
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