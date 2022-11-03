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Неприметный мир. Копенгаген - Боруссия (Дортмунд) 1:1. Обзор матча и видео голов
Копенгаген - Боруссия (Дортмунд) ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.11.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этот матч ничего не решал. В итоге команды и сыграли скромно, расписав неприметную ничью. "Боруссия" вышла в плей-офф Лиги чемпионов, "Копенгаген" закончил для себя евросезон.
Смотрите, как это было, в видеообзоре.
"Копенгаген" – "Боруссия" Дортмунд. 1:1.
Голы: 41' Харальдссон Х. – 23' Азар. Т
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