Неприметный мир. Копенгаген - Боруссия (Дортмунд) 1:1. Обзор матча и видео голов

Этот матч ничего не решал. В итоге команды и сыграли скромно, расписав неприметную ничью. "Боруссия" вышла в плей-офф Лиги чемпионов, "Копенгаген" закончил для себя евросезон.

Смотрите, как это было, в видеообзоре.