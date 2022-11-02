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ЛЧ. Милан разгромил Зальцбург и вышел в 1/8 финала впервые за девять лет
Сложный первый тайм, прорыв во втором
ANSA
Лига Чемпионов. Группа Е. Шестой тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Зальцбург" 4:0
Голы: Жиру 14, 56, Крунич 46, Мессиас 90+1
"Милан": Татарушану, Калулу (Габбия 86), Кьер, Томори, Эрнандес (Балло-Туре 78), Тонали, Беннасер (Побега 69), Ребич, Крунич (Де Кетеларе 78), Леау (Мессиас 69), Жиру
"Зальцбург": Кон, Дедич, Соле (Бернардо 46), Павлович, Веберц (Улмер 77), Кьергор, Гурма-Дуат (Камери 64), Зейвальд, Сучич, Окафор (Койта 77), Адаму (Шешко 62)
Предупреждения: Окафор 43, Гурма-Дуат 61
Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)
Наставник "Зальцбурга" Маттиас Яйссле называл матч "абсолютным финалом", его коллега Стефано Пиоли и один из лидеров "Милана" Сандро Тонали - первой большой целью сезона. Австрийцы хотели пробиться в 1/8 финала во второй раз подряд, а для итальянцев, не выходивших туда девять лет, задание было особенно важным. После возвращения в турнир, после Скудетто, выход в клубе видели неминуемой следующей ступенью развития, возвращения на авансцену.
Первый тайм был, в принципе, равным. Начали лучше хозяева, затем добавили гости. Счет по ударам был 9:8, а на самом деле должно было быть раза в полтора больше. Тем более, что обе прессинговали большими силами, как они любят, и создавали, а также оставляли сопернику свободное пространство. Если бы не ужасающая неточность и нерешительность с последними пасами и ударами (процент точных передач - всего 73), многие красивые атаки не были бы запороты.
Защитник Тео Эрнандес прорвался слева и попал в стойку. Окафор справа прострелил, опорник Кьергор был заблокирован в отчаянном подкате. В еще более отчаянном, сзади, заблокировали Адаму, и ВАР начал пересматривать эпизод. В итоге не вмешавшись. Адаму также развернулся и пробивал почти в упор. Слишком слабо. Удары Сучича с линии штрафной и и Окафора в упор отбил Татарушану. А забил лишь Жиру, внешне легко замкнув головой угловой Тонали.
Второй тайм уже был совершенно иным. Ребич тут же навесил справа, Жиру сбросил головой, и Крунич головой же подправил. За первую 21 минуту тайма "Зальцбург" не пробивал по воротам. А "Милан" давил и быстро забил третий. Леау прострелил, мяч отскочил от защитника, и Жиру добил. Сам Леау затем пробивал метров с десяти в падении и попал в перекладину. Преимущество "россонери" не подвергалось сомнению.
В последние минут 20 гости начали пробивать, и весьма активно. В итоге даже завершили матч лучшими по ударам по воротам (и по владению мячом). Но забил Мессиас, получив от Жиру в центре поля, промчавшись по правому флангу и закрутив в угол.
Вторая победа "Милана" в Лиге Чемпионов со счетом 4:0 подряд. После крайне тяжелых четырех туров он перезагрузился и триумфально вышел из группы. Впервые с сезона 2013/14. Очень важная веха для него. Жиру вновь показал себя игроком Топ-матчей. Коррективы Пиоли - Ребич на правом фланге, Кьер в центре обороны (с ним на поле "Милан" во всех турнирах за 533 минуты пропустил лишь один гол), опорник Крунич в качестве "десятки" - сработали.
"Зальцбург"? Впервые в истории Лиги Чемпионов наиболее возрастным игроком стартового состава какой-либо команды был 24-летний игрок. Максимилиану Веберу и тем более - его партнерам по команде - не хватило опыта и характера. Для того, чтобы добыть лучший результат в равном первом тайме и не развалиться во втором.
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