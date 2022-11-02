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ЛЧ. Ювентус – ПСЖ 1:2. В туринцев будет евровесна

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Даже поражение этому не помешало

ЛЧ. Ювентус – ПСЖ 1:2. В туринцев будет евровесна

Твіттер ПСЖ/Автор невідомий

Новина українською

Лига чемпионов

Группа H, шестой тур

"Альянц Арена" (Турин)

Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

Ювентус – Пари Сен-Жермен 1:2

Голы: Бонуччи 39 – Мбаппе 13, Мендеш 69

Ювентус: Щенсны – Гатти, Бонуччи, Сандро – Куадрадо (Барренчеа 88), Фаджоли (Барбьери 88), Локателли (Суле 85), Рабио, Костич – Миретти (Кьеза 74) – Милик

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Рамос, Маркиньюш, Бернат (Мендеш 68) – Вератти (Данилу 88), Руис (Санчеш 21), Витинья – Солер (Экитике 68) – Месси, Мбаппе

Предупреждения: Гатти 15, Милик 45+2, Фаджоли 77 – Верратти 85

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В статье: Лионель Месси Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Нуну Мендеш
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Комментарии (1)
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hrdhrd (Украина)
03.11.2022 в 00:04
Молодцы Бенфика, выиграли группу у парижских пижонов. Теперь бы еще ПСЖ сразу какой-то Реал/Сити/Баварию в 1/8, чтобы долго не мучились и уже в феврале отправились в отпуск, внутренний чемпионат колхоза они и третьим составом выиграют.
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