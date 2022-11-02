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ЛЧ. Ювентус – ПСЖ 1:2. В туринцев будет евровесна
Даже поражение этому не помешало
Твіттер ПСЖ/Автор невідомий
Лига чемпионов
Группа H, шестой тур
"Альянц Арена" (Турин)
Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)
Ювентус – Пари Сен-Жермен 1:2
Голы: Бонуччи 39 – Мбаппе 13, Мендеш 69
Ювентус: Щенсны – Гатти, Бонуччи, Сандро – Куадрадо (Барренчеа 88), Фаджоли (Барбьери 88), Локателли (Суле 85), Рабио, Костич – Миретти (Кьеза 74) – Милик
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Рамос, Маркиньюш, Бернат (Мендеш 68) – Вератти (Данилу 88), Руис (Санчеш 21), Витинья – Солер (Экитике 68) – Месси, Мбаппе
Предупреждения: Гатти 15, Милик 45+2, Фаджоли 77 – Верратти 85
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