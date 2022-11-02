ЛЧ. Ювентус – ПСЖ 1:2. В туринцев будет евровесна

Молодцы Бенфика, выиграли группу у парижских пижонов. Теперь бы еще ПСЖ сразу какой-то Реал/Сити/Баварию в 1/8, чтобы долго не мучились и уже в феврале отправились в отпуск, внутренний чемпионат колхоза они и третьим составом выиграют.