Лига Чемпионов
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ЛЧ. Копенгаген – Боруссия Д. 1:1. Ничего не решающая ничья
Уныло
Фото: twitter.com/BVB
"Копенгаген" наколотил 22 удара и вырвал ничью с "Боруссией" Дортмунд (1:1). Даже победа не дала бы датчанам путевку в Лигу Европы – "Севилья" опережает их по очным встречам.
"Копенгаген" – "Боруссия" Дортмунд. 1:1.
Голы: 41' Харальдссон Х. – 23' Азар. Т
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|4
|2
|0
|14-2
|+12
|14
|2
|Боруссия Д
|6
|2
|3
|1
|10-5
|+5
|9
|3
|Севилья
|6
|1
|0
|5
|6-12
|-6
|5
|4
|Копенгаген
|6
|0
|3
|3
|1-12
|-11
|3
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