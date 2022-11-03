ЛЧ. Копенгаген – Боруссия Д. 1:1. Ничего не решающая ничья

"Копенгаген" наколотил 22 удара и вырвал ничью с "Боруссией" Дортмунд (1:1). Даже победа не дала бы датчанам путевку в Лигу Европы – "Севилья" опережает их по очным встречам.

"Копенгаген" – "Боруссия" Дортмунд. 1:1.

Голы: 41' Харальдссон Х. – 23' Азар. Т