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ЛЧ. Копенгаген – Боруссия Д. 1:1. Ничего не решающая ничья

Лига Чемпионов
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Уныло

ЛЧ. Копенгаген – Боруссия Д. 1:1. Ничего не решающая ничья

Фото: twitter.com/BVB

Новина українською

"Копенгаген" наколотил 22 удара и вырвал ничью с "Боруссией" Дортмунд (1:1). Даже победа не дала бы датчанам путевку в Лигу Европы – "Севилья" опережает их по очным встречам.

"Копенгаген" – "Боруссия" Дортмунд. 1:1.

Голы: 41' Харальдссон Х. – 23' Азар. Т

# Команда И В Н П М РМ О
1 Манчестер Сити 6 4 2 0 14-2 +12 14
2 Боруссия Д 6 2 3 1 10-5 +5 9
3 Севилья 6 1 0 5 6-12 -6 5
4 Копенгаген 6 0 3 3 1-12 -11 3
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В статье: Боруссия (Дортмунд) Копенгаген Лига чемпионов
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