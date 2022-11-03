"У них на кураже все начало получаться". Степаненко - о разгроме от Лейпцига

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал поражение "РБ Лейпцигу" (0:4) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Сегодня "Лейпциг" играл по результату. Они грамотно встречали нас в центре поля и сыграли на своих сильных сторонах - ждали ошибки и выбегали в быстрые контратаки. Мы так пропустили три гола. У нас проблемы в плане травмированных игроков. Выпали Швед, Зубков. Фима Конопля вышел с проблемами. Поэтому было тяжеловато. Но это опыт, нужно двигаться дальше. Хотели сыграть намного лучше, но такое бывает.

– Присутствовал психологический фактор в сегодняшнем матче?

– Если посмотреть, то первый гол - они доминировали. Потом мы в середине и концовке первого тайма начали прессинговать и создали пару полумоментов. Вышли на второй тайм с желанием больше оказывать на них давление. На них тоже давил результат и они тоже ошибались. Но они забили второй и третий, и что ты тут уже сделаешь? У них на кураже все начало получаться. Так что после 3:0 все уже было понятно. Даже при 2:0 один ответный гол мог еще что-то поменять. А 3:0 - это уже все, игра закончилась.

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– Что сказал тренер после матча?

– Что можно сказать? Мы вышли в евровесну, хотя, конечно, хотели продолжить играть в Лиге чемпионов. Поблагодарил за эту кампанию в Лиге чемпионов. Сказал, что нужно готовиться к важным матчам в чемпионате Украины. А в следующем году будем готовиться к Лиге Европы.

– Кого хотели бы в соперники в Лиге Европы?

– Еще не ясно, в какую корзину мы попадем. Сейчас и в Лиге Европы очень сильные соперники. Поэтому очень хотелось бы начать с первой корзины, потому что скорее всего это будет середина февраля, а у нас еще к тому времени не будет чемпионата. Очень тяжело втягиваться, поэтому будем рассчитывать попасть в первую корзину и получить более или менее нормальный жребий, - сказал Степаненко.