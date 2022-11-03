Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"У них на кураже все начало получаться". Степаненко - о разгроме от Лейпцига
"Шахтер" пропустил четыре безответных мяча
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал поражение "РБ Лейпцигу" (0:4) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
– Сегодня "Лейпциг" играл по результату. Они грамотно встречали нас в центре поля и сыграли на своих сильных сторонах - ждали ошибки и выбегали в быстрые контратаки. Мы так пропустили три гола. У нас проблемы в плане травмированных игроков. Выпали Швед, Зубков. Фима Конопля вышел с проблемами. Поэтому было тяжеловато. Но это опыт, нужно двигаться дальше. Хотели сыграть намного лучше, но такое бывает.
– Присутствовал психологический фактор в сегодняшнем матче?
– Если посмотреть, то первый гол - они доминировали. Потом мы в середине и концовке первого тайма начали прессинговать и создали пару полумоментов. Вышли на второй тайм с желанием больше оказывать на них давление. На них тоже давил результат и они тоже ошибались. Но они забили второй и третий, и что ты тут уже сделаешь? У них на кураже все начало получаться. Так что после 3:0 все уже было понятно. Даже при 2:0 один ответный гол мог еще что-то поменять. А 3:0 - это уже все, игра закончилась.
– Что сказал тренер после матча?
– Что можно сказать? Мы вышли в евровесну, хотя, конечно, хотели продолжить играть в Лиге чемпионов. Поблагодарил за эту кампанию в Лиге чемпионов. Сказал, что нужно готовиться к важным матчам в чемпионате Украины. А в следующем году будем готовиться к Лиге Европы.
– Кого хотели бы в соперники в Лиге Европы?
– Еще не ясно, в какую корзину мы попадем. Сейчас и в Лиге Европы очень сильные соперники. Поэтому очень хотелось бы начать с первой корзины, потому что скорее всего это будет середина февраля, а у нас еще к тому времени не будет чемпионата. Очень тяжело втягиваться, поэтому будем рассчитывать попасть в первую корзину и получить более или менее нормальный жребий, - сказал Степаненко.
Популярное сейчас
- Милан, Лейцпиг, Боруссия и другие. Все клубы, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов
- Не так сталося, як гадалося. Шахтер – РБ Лейпциг 0:4. Видео голов и обзор матча
- Лучших нет, худший - Судаков. Оценки WhoScored за матч Шахтер - РБ Лейпциг
- Решающий бой Шахтера, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 1 - 6 ноября
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО