  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Определены кандидаты на лучший гол заключительного тура Лиги чемпионов - ВИДЕО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определены кандидаты на лучший гол заключительного тура Лиги чемпионов - ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Чье взятие ворот было лучшим?

Определены кандидаты на лучший гол заключительного тура Лиги чемпионов - ВИДЕО

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Завершились все матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА опубликовал имена четырех футболистов, чьи голы будут претендовать на звание лучшего взятия ворот этой недели.

В число номинантов вошли:

  • Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - его мяч в ворота "Ювентуса" (2:1);
  • Жота ("Селтик") - точный удар со штрафного "Реалу" (1:5);
  • Жоау Мариу ("Бенфика") - дальний выстрел "Маккаби" из Хайфы" (6:1);
  • Эрик Шупо-Мотинг ("Бавария") - роскошный гол в девятку в матче с "Интером" (2:0).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Читайте такжеОбидчик Шахтера - в числе претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Гол Мбаппе

Гол Жоты

Гол Жоау Мариу

Гол Шупо-Мотинга

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Селтик (Глазго) Эрик-Максим Чупо-Мотинг Жоау Мариу Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде