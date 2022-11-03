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Определены кандидаты на лучший гол заключительного тура Лиги чемпионов - ВИДЕО
Чье взятие ворот было лучшим?
Фото: twitter.com/PSG_inside
Завершились все матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА опубликовал имена четырех футболистов, чьи голы будут претендовать на звание лучшего взятия ворот этой недели.
В число номинантов вошли:
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - его мяч в ворота "Ювентуса" (2:1);
- Жота ("Селтик") - точный удар со штрафного "Реалу" (1:5);
- Жоау Мариу ("Бенфика") - дальний выстрел "Маккаби" из Хайфы" (6:1);
- Эрик Шупо-Мотинг ("Бавария") - роскошный гол в девятку в матче с "Интером" (2:0).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Гол Мбаппе
Гол Жоты
Гол Жоау Мариу
Гол Шупо-Мотинга
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