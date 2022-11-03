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Тренер Лейпцига: Мы обыграли соперника, который зарекомендовал себя сильной командой

Лига Чемпионов
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Марко Розе прокомментировал победу над "Шахтером"

Тренер Лейпцига: Мы обыграли соперника, который зарекомендовал себя сильной командой

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер немецкого "РБ Лейпцига" Марко Розе поделился эмоциями после победы над донецким "Шахтером" (4:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Я постараюсь быть кратким, да и не очень хочется долго говорить, когда меня переполняют эмоции – не только я, но и все мы очень счастливы после этой победы. Нашей четвертой победы подряд, и моя команда ее полностью заслужила – что в какой-то степени комплимент для моих парней. Они сегодня обыграли соперника, который зарекомендовал себя сильной командой, который достойно выступал в этой Лиге чемпионов. И я могу пожелать "Шахтеру" только всего наилучшего, особенно когда они оказались в нынешней очень сложной ситуации.

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Относительно своей команды могу добавить – мне очень нравится то качество, которое показывает команда, и то, что у моих парней есть амбиции. И не только. У Кристофера Нкунку есть маленький сын, и то, что он отпраздновал свой гол маленьким красным шариком – это как раз посвящение сыну. Меня, как тренера, радуют подобные моменты, а не только игровое развитие Нкунку – хотя он прогрессирует и этим помогает мне. Я знаю его хорошие качества, он как-то подошел ко мне и сказал, что в середине поля ему не так комфортно играть, и если поставить его ближе к воротам соперника, там он будет полезнее. Я его послушал – и вы видите результат.

Также я доволен и Андре Силвой, и Тимо Вернером – хотя у Тимо была травма, он и сейчас иногда чувствует дискомфорт, но его ситуация не так плоха, со временем все наладится. Наша хорошая командная работа – вот главный ключ к успеху, благодаря которому мы попали в плей-офф, и теперь интересно, с кем мы сыграем весной", – резюмировал Розе.

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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг Марко Розе
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Источник:
Footboom

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