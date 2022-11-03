Известны потенциальные соперники Руха и Шахтера в плей-офф Юношеской ЛЧ

Сразу две украинские команды сыграют весной в Юношеской лиги УЕФА. "Рух" U-19 уверенно преодолел плей-офф, а "Шахтер" U-19 финишировал вторым в группе.

Стали известны имена всех возможных соперников горняков и львовян на стадии 1/16 финала турнира. "Рух" и "Шахтер" между собой встретиться не могут.

Победители пути чемпионов: АЗ (Нидерланды), "Генк" (Бельгия), "Хайдук" Сплит (Хорватия), "Хиберниан" (Шотландия), MTK (Венгрия), "Панатинаикос" (Греция), "Рух" (Украина), "Янг Бойз" (Швейцария).

Команды, занявшие вторые места в групповом раунде: "Аякс" (Нидерланды), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Айнтрахт" Франкфурт (Германия), "Интер" (Италия), "Ювентус" (Италия), "Порту" (Португалия), "РБ Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Украина).

Победители стадии 1/16 финала сразятся с командами, который заняли первые места в групповом раунде: "Милан" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Барселона" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия), "ПСЖ" (Франция), "Реал" Мадрид (Испания), "Спортинг" (Португалия).

Жеребьевка состоится 8 ноября, а матчи - 7/8 февраля 2023 года.