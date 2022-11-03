Внимательно ли вы следили за групповой стадией Лиги Чемпионов 2022/23? Квиз

Вчера, 2 ноября, завершился групповой раунд Лиги чемпионов сезона 2022/23 годов. К сожалению, донецкий "Шахтер" не смог пройти дальше, разгромно проиграв в заключительном туре "Лейпцигу" 0:4. Таким образом, следующей весной украинская команда будет играть в плей-офф Лиги Европы. Своего соперника украинская команда узнает 7 ноября. В тот же день пройдет и жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.

А сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за групповым раундом Лиги Чемпионов 2022/23, пройдя наш квиз.