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Внимательно ли вы следили за групповой стадией Лиги Чемпионов 2022/23? Квиз
Сможете ответить правильно на десять вопросов?
фото - ФК Шахтар
Вчера, 2 ноября, завершился групповой раунд Лиги чемпионов сезона 2022/23 годов. К сожалению, донецкий "Шахтер" не смог пройти дальше, разгромно проиграв в заключительном туре "Лейпцигу" 0:4. Таким образом, следующей весной украинская команда будет играть в плей-офф Лиги Европы. Своего соперника украинская команда узнает 7 ноября. В тот же день пройдет и жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
А сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за групповым раундом Лиги Чемпионов 2022/23, пройдя наш квиз.
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