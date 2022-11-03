  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Внимательно ли вы следили за групповой стадией Лиги Чемпионов 2022/23? Квиз
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Внимательно ли вы следили за групповой стадией Лиги Чемпионов 2022/23? Квиз

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Сможете ответить правильно на десять вопросов?

Внимательно ли вы следили за групповой стадией Лиги Чемпионов 2022/23? Квиз

фото - ФК Шахтар

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 2 ноября, завершился групповой раунд Лиги чемпионов сезона 2022/23 годов. К сожалению, донецкий "Шахтер" не смог пройти дальше, разгромно проиграв в заключительном туре "Лейпцигу" 0:4. Таким образом, следующей весной украинская команда будет играть в плей-офф Лиги Европы. Своего соперника украинская команда узнает 7 ноября. В тот же день пройдет и жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.

А сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за групповым раундом Лиги Чемпионов 2022/23, пройдя наш квиз.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде