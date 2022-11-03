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Капитан Лейпцига: Респект Шахтеру за блестящую групповую стадию

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"Горняки" получили порцию похвалы от немецкого клуба

Капитан Лейпцига: Респект Шахтеру за блестящую групповую стадию

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Капитан "РБ Лейпцига" Вилли Орбан поделился мыслями после победы над "Шахтером" (4:0) в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

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"Для нас это была важная игра, и все зависело от нее. Мы были немного напряжены перед поединком, потому что нам нужно было хорошо выступить. Но мы хорошо подготовились и хорошо начали. Команда была агрессивной вне владения, создавала хорошие моменты в течение матча. С такой игрой мы стали заслуженными победителями. Мы показали отличную игру.

Поскольку мы являемся молодым клубом, не было вероятности, что мы выйдем из группы после того, как начали ее с двух поражений. Я очень горжусь командой. Также респект "Шахтеру", который провел блестящую групповую стадию. Это непросто, учитывая их нынешнюю ситуацию. Мы хотим набрать как можно больше очков в трех играх, оставшихся до перерыва на мундиаль", - сказал Орбан.

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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг Вилли Орбан
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Источник:
rbleipzig.com

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