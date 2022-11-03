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Полузащитник Руха U-19: У меня было предчувствие, что забью Галатасараю

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Олег Федор оформил дубль в матче Юношеской лиги УЕФА

Полузащитник Руха U-19: У меня было предчувствие, что забью Галатасараю

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Рух" U-19 Олег Федор в матче против "Галатасарая" (3:1) отметился двумя голами и предголевой передачей. После игры он поделился впечатлениями от победы:

"После таких игр удивительные эмоции, с каждым матчем они все больше. Я очень рад, что прошли в следующий этап. Считаю, что мы на 100 процентов этого заслужили. Команда отдала на поле все свои силы и довела этот матч до логического завершения.

Мы творим историю "Руха", хотели уже вписать в нее свои имена. Это тоже история и всего украинского юношеского футбола. Это нашу команду сильно мотивировало. Мы выполнили все наставления тренерского штаба, потому и победили.

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Учитывая, что первый матч закончили со счетом 3:1, имели преимущество в два мяча. Это, с одной стороны, придавало уверенности, эмоциональному и психологическому преимуществу над соперником. Но с другой стороны – это могло сыграть с нами злую шутку. Однако ребята не поддались каким-либо возможным сомнениям, а боролись за каждый мяч, отдавались на 100 процентов и победили.

Во время первого моего гола я видел, как Андрей Столярчук включается, в большинстве таких моментов он пытается отдать мяч несколько назад под себя примерно на 11 метров, именно это и сделал. Там Евгений Пастух мог сыграть, но я ему кричал, чтобы он оставил мяч, и после этого я забил гол. Во время второго гола я видел, что вратарь немного сместился и хотел читать передачу на дальнюю штангу, поэтому, не глядя, пробил в ближний угол.

Очень рад, что забил дебютный гол в рамках Юношеской лиги УЕФА. Но на самом деле это меня сильно не удивило, потому что испытывал какое-то такое голевое предчувствие".

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Юношеская Лига УЕФА Рух U19 (Львов)
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Источник:
fcrukh.com

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