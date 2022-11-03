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Евровесне быть. Рух U-19 − Галатасарай U-19 3:1. Видеообзор матча

Лига Чемпионов
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Львовяне вышли в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Евровесне быть. Рух U-19 − Галатасарай U-19 3:1. Видеообзор матча

Фото: ФК Рух

Новина українською

В среду, 2 ноября "Рух" U-19 одержал победу над "Галатасараем" в ответном матче в рамках второго раунда Юношеской лиги УЕФА. Львовяне обыграли своих сверстников со счетом 3:1. Дублем отметился Федор, еще один гол забил Русяк. Турки отыграли один мяч в компенсированное время с пенальти, который реализовал Баран Аксака.

Желто-черные выиграли двухматчевое противостояние со счетом 6:2 и пробились в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Жеребьевка турнира состоится 8 ноября.

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Юношеская лига УЕФА. Второй раунд. Ответный матч
"Рух" - "Галатасарай" 3:1 (общий счет 6:2)
Голы: Федор 11, Федор 76, Русяк 78 - Аксака 90+1 (пен.)
Нереализованный пенальти: Роман 65 (вратарь)

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Юношеская Лига УЕФА Рух U19 (Львов)
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