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Трубин сделал самое большое количество сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Также хорош и Миньоле, но по его воротам били меньше

Трубин сделал самое большое количество сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин стал лучшим вратарем группового раунда Лиги чемпионов по количеству сделанных сейвов (парированных ударов по своим воротам). У него 31 сейв в 6 матчах.

Также 31 сейв в активе вратаря "Брюгге" Симона Миньоле. Но при этом по воротам "Шахтера" было нанесено больше ударов, чем по воротам бельгийского клуба – 41 против 35.

Интересно, что если брать общекомандные показатели, то больше сейвов в 6 матчах ЛЧ сделала "Виктория Плзень" (32), однако в составе чешской команды в этих матчах были заиграны два вратаря.

По итогам группового раунда "Шахтер" занял третье место в квартете, в активе команды 6 очков. Теперь "горняки" сыграют в плей-офф Лиги Европы.

В текущем сезоне Трубин сыграл за "Шахтер" во всех турнирах 14 матчей и пропустил 15 мячей. В его активе 4 матча без пропущенных мячей.

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В статье: Брюгге Симон Миньоле Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.11.2022 в 19:01
Логічно. Найслабкіша команда - найбільше роботи воротарю.
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