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Трубин сделал самое большое количество сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов
Также хорош и Миньоле, но по его воротам били меньше
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер донецкого "
Также 31 сейв в активе вратаря "Брюгге" Симона Миньоле. Но при этом по воротам "Шахтера" было нанесено больше ударов, чем по воротам бельгийского клуба – 41 против 35.
Интересно, что если брать общекомандные показатели, то больше сейвов в 6 матчах ЛЧ сделала "Виктория Плзень" (32), однако в составе чешской команды в этих матчах были заиграны два вратаря.
По итогам группового раунда "Шахтер" занял третье место в квартете, в активе команды 6 очков. Теперь "горняки" сыграют в плей-офф Лиги Европы.
В текущем сезоне Трубин сыграл за "Шахтер" во всех турнирах 14 матчей и пропустил 15 мячей. В его активе 4 матча без пропущенных мячей.
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