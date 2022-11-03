Трубин сделал самое большое количество сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов

Голкипер донецкого " Шахтера " Анатолий Трубин стал лучшим вратарем группового раунда Лиги чемпионов по количеству сделанных сейвов (парированных ударов по своим воротам). У него 31 сейв в 6 матчах.

Также 31 сейв в активе вратаря "Брюгге" Симона Миньоле. Но при этом по воротам "Шахтера" было нанесено больше ударов, чем по воротам бельгийского клуба – 41 против 35.

Интересно, что если брать общекомандные показатели, то больше сейвов в 6 матчах ЛЧ сделала "Виктория Плзень" (32), однако в составе чешской команды в этих матчах были заиграны два вратаря.

По итогам группового раунда "Шахтер" занял третье место в квартете, в активе команды 6 очков. Теперь "горняки" сыграют в плей-офф Лиги Европы.

В текущем сезоне Трубин сыграл за "Шахтер" во всех турнирах 14 матчей и пропустил 15 мячей. В его активе 4 матча без пропущенных мячей.