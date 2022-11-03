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Жиру – игрок недели в Лиге чемпионов. Он вывел Милан в плей-офф впервые за 9 лет
2+2 по системе гол+пас
ANSA
Нападающий "Милана" Оливье Жиру признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Он забил два гола и отдал две голевые в матче против "Зальцбурга" (4:0).
Соперниками Жиру были Феде Вальверде ("Реал"), Кристофер Нкунку ("Лейпциг") и Ферран Торрес ("Барселона").
"Милан" вышел в плей-офф впервые за 9 лет. Последний раз "россонери" играли в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2013/14.
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Источник:uefa.com
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