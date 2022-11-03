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Жиру – игрок недели в Лиге чемпионов. Он вывел Милан в плей-офф впервые за 9 лет

Лига Чемпионов
(1 голосов)

2+2 по системе гол+пас

Жиру – игрок недели в Лиге чемпионов. Он вывел Милан в плей-офф впервые за 9 лет

ANSA

Новина українською

Нападающий "Милана" Оливье Жиру признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Он забил два гола и отдал две голевые в матче против "Зальцбурга" (4:0).

Соперниками Жиру были Феде Вальверде ("Реал"), Кристофер Нкунку ("Лейпциг") и Ферран Торрес ("Барселона").

"Милан" вышел в плей-офф впервые за 9 лет. Последний раз "россонери" играли в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2013/14.

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В статье: Оливье Жиру Зальцбург (Австрия) Милан
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Источник:
uefa.com

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