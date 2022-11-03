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Йовичевич: Переезды по 10 часов нас просто убивают. Это же касается Динамо и Днепра-1

Лига Чемпионов
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Йовичевич: Переезды по 10 часов нас просто убивают. Это же касается Динамо и Днепра-1

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич подвел итог выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов - это был бы огромный шаг. Но мы все равно сделали невероятный шаг как для команды, которая только начинает свой путь. Мы можем гордиться первыми шагами в Лиге чемпионов. Мы должны ценить то, чего мы достигли. Многие топовые команды не вышли даже в Лигу Европы, а "Барселона" вылетела в Лигу Европы.

А "Лейпциг" заслужил победу, нужно их поздравить. В первом матче мы их словили, когда у них были проблемы, а те 3 очка были важнейшими для нас.

Лига Европы? Продолжим строить команду. Фундамент есть, нужно дом строить. Команду за три месяца не построить. Мы должны радоваться, что у Украины столько классных и перспективных игроков.

Многие в Европе не могут вообще понять, как мы можем тренироваться под сиренами, потом идти в бункер, возвращаться. Что у нас переезды по 10 часов, которые просто убивают. Это же касается "Динамо" и "Днепра-1". Но мы должны продолжать работать", - сказал Йовичевич.

По итогам группового раунда "Шахтер" занял третье место в квартете, в активе команды 6 очков. Теперь "горняки" сыграют в плей-офф Лиги Европы.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
FC Shakhtar Donetsk

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