  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Месси, Неймар и Вальверде создали больше всего голевых моментов на групповом этапе Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси, Неймар и Вальверде создали больше всего голевых моментов на групповом этапе Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Южная Америка в топе

Месси, Неймар и Вальверде создали больше всего голевых моментов на групповом этапе Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Игроки из Южной Америке на первом месте по созданным голевым моментам на групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщает Opta.

Лионель Месси, Неймар ("ПСЖ") и Вальверде ("Реал") создали по 15 голевых моментов на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23. Они втроем делят первое место по этому показателю.

Аргентинец забил к этому моменту 4 гола и отдал 4 голевые передачи в ЛЧ. Неймар забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи, а Феде Вальверде забил 2 гола и отдал 2 передачи.

"ПСЖ" вышел в 1/8 со второго места, а "Реал" с первого. Жеребьевка плей-офф лиги чемпионов пройдет 7 ноября в 14:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Неймар Лига чемпионов Реал (Мадрид) Федерико Вальверде Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
04.11.2022 в 22:53
Клас не проп'єш Хоч Junior і перевіряє
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде