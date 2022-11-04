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Месси, Неймар и Вальверде создали больше всего голевых моментов на групповом этапе Лиги чемпионов
Южная Америка в топе
Фото: twitter.com/realmadrid
Игроки из Южной Америке на первом месте по созданным голевым моментам на групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщает Opta.
Лионель Месси, Неймар ("ПСЖ") и Вальверде ("Реал") создали по 15 голевых моментов на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23. Они втроем делят первое место по этому показателю.
Аргентинец забил к этому моменту 4 гола и отдал 4 голевые передачи в ЛЧ. Неймар забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи, а Феде Вальверде забил 2 гола и отдал 2 передачи.
"ПСЖ" вышел в 1/8 со второго места, а "Реал" с первого. Жеребьевка плей-офф лиги чемпионов пройдет 7 ноября в 14:00.
15 - The players with most chances created in the group stage of the 2022/23 UEFA Champions League are from South America: Messi, Neymar and Valverde (15 chances each). Sharing. pic.twitter.com/lPnnM16K1L— OptaJoao (@OptaJoao) November 4, 2022
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