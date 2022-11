Месси, Неймар и Вальверде создали больше всего голевых моментов на групповом этапе Лиги чемпионов

Игроки из Южной Америке на первом месте по созданным голевым моментам на групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщает Opta.

Лионель Месси, Неймар ("ПСЖ") и Вальверде ("Реал") создали по 15 голевых моментов на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23. Они втроем делят первое место по этому показателю.

Аргентинец забил к этому моменту 4 гола и отдал 4 голевые передачи в ЛЧ. Неймар забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи, а Феде Вальверде забил 2 гола и отдал 2 передачи.

"ПСЖ" вышел в 1/8 со второго места, а "Реал" с первого. Жеребьевка плей-офф лиги чемпионов пройдет 7 ноября в 14:00.

