УЕФА открыл дело против ПСЖ за пиротехнику в матче с Юве

"ПСЖ" обыграл "Ювентус" (2:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Болельщики гостей зажгли десятки дымовых шашек на гостевой трибуне и бросали различные предметы на поле.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "ПСЖ", сообщает L`Equipe. Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом в конце ноября.

Это не первый раз в этом сезоне Лиги чемпионов, когда в отношении "ПСЖ" открывают разбирательство. Ранее за пиротехнику и политические плакаты в матче с "Маккаби" УЕФА также открыл дело.