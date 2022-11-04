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УЕФА открыл дело против ПСЖ за пиротехнику в матче с Юве
Болельщики жгли дымовые шашки и бросали предметы на поле
Getty Images / Global Images Ukraine
"ПСЖ" обыграл "Ювентус" (2:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Болельщики гостей зажгли десятки дымовых шашек на гостевой трибуне и бросали различные предметы на поле.
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "ПСЖ", сообщает L`Equipe. Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом в конце ноября.
Это не первый раз в этом сезоне Лиги чемпионов, когда в отношении "ПСЖ" открывают разбирательство. Ранее за пиротехнику и политические плакаты в матче с "Маккаби" УЕФА также открыл дело.
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