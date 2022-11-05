  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ровно 25 лет назад Динамо разбило Барселону на Камп Ноу с хет-триком Шевченко
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ровно 25 лет назад Динамо разбило Барселону на Камп Ноу с хет-триком Шевченко

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Было время...

Ровно 25 лет назад Динамо разбило Барселону на Камп Ноу с хет-триком Шевченко

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

5 ноября 1997 года – это одна из главных дат в истории "Динамо", Андрея Шевченко и, пожалуй, всего украинского футбола.

В этот день (ровно 25 лет назад) бело-синие приехали в гости к "Барселоне" на матч четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Приехали после того, как одолели сине-гранатовых в Киеве 3:0. Понятно, что в Испании этот результат расценили как абсолютную случайность, так что на "Камп Ноу" Ривалдо, Фигу и компания должны были устроить страшную месть.

Ровно 25 лет назад Динамо разбило Барселону на Камп Ноу с хет-триком Шевченко - изображение 1Однако Валерий Лобановский во второй раз обыграл Луи Ван Гала. "Барселона" не справилась со знаменитым киевским прессингом, динамикой гостей, а главное – с их центральным форвардом. Именно в том матче Андрей Шевченко окончательно укрепился в статусе восходящей европейской футбольной звезды.

Дважды он поражал ворота головой, третий мяч забил с пенальти, заработанного им самим. И это все в первом тайме. После перерыва "Барселона" выглядела обреченной, Серхи заработал красную карточку, а Ребров поставил точку - Сергей забил с далекого расстояния в пустые ворота, обокрав защитника.

0:4 – "Динамо" уже в следующем туре в матче с ПСВ оформит выход в плей-офф Лиги Чемпионов, где, правда, потерпит поражение от "Ювентуса".

Лига Чемпионов 1997/98. Группа С. Четвертый тур
05.11.1997. Барселона. Стадион "Камп Ноу". 86 000 зрителей
Арбитр: Хью Даллас (Шотландия)

"Барселона" - "Динамо" 0:4

Голы: Шевченко 9, 32, 44 с пен, Ребров 79

"Барселона": Витор Байя - Феррер, Коуту, Оскар Гарсия (М. Надаль, 71), Фигу, Джованни (Амор, 53), Ривалдо, Серхи, Чирич, Селадес, Райцигер

Тренер: Луи Ван Гал.

"Динамо": Шовковский – Лужный (Волосянко 59), Головко, Ващук, Дмитрулин – Гусин (Михайленко 60), Хацкевич, Калитвинцев (Максимов 46), Косовский – Шевченко, Ребров

Запас: Кернозенко, Беженар, Радченко, Белькевич

Тренер: Валерий Лобановский

Предупреждения: Коуту 2, Серхи 33 – Гусин 59
Удаление: Серхи 47

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Сергей Ребров Валерий Лобановский Луи Ван Гал Барселона Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде