Ровно 25 лет назад Динамо разбило Барселону на Камп Ноу с хет-триком Шевченко

5 ноября 1997 года – это одна из главных дат в истории "Динамо", Андрея Шевченко и, пожалуй, всего украинского футбола.

В этот день (ровно 25 лет назад) бело-синие приехали в гости к "Барселоне" на матч четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Приехали после того, как одолели сине-гранатовых в Киеве 3:0. Понятно, что в Испании этот результат расценили как абсолютную случайность, так что на "Камп Ноу" Ривалдо, Фигу и компания должны были устроить страшную месть.

Однако Валерий Лобановский во второй раз обыграл Луи Ван Гала. "Барселона" не справилась со знаменитым киевским прессингом, динамикой гостей, а главное – с их центральным форвардом. Именно в том матче Андрей Шевченко окончательно укрепился в статусе восходящей европейской футбольной звезды.

Дважды он поражал ворота головой, третий мяч забил с пенальти, заработанного им самим. И это все в первом тайме. После перерыва "Барселона" выглядела обреченной, Серхи заработал красную карточку, а Ребров поставил точку - Сергей забил с далекого расстояния в пустые ворота, обокрав защитника.

0:4 – "Динамо" уже в следующем туре в матче с ПСВ оформит выход в плей-офф Лиги Чемпионов, где, правда, потерпит поражение от "Ювентуса".

Лига Чемпионов 1997/98. Группа С. Четвертый тур

05.11.1997. Барселона. Стадион "Камп Ноу". 86 000 зрителей

Арбитр: Хью Даллас (Шотландия)

"Барселона" - "Динамо" 0:4

Голы: Шевченко 9, 32, 44 с пен, Ребров 79

"Барселона": Витор Байя - Феррер, Коуту, Оскар Гарсия (М. Надаль, 71), Фигу, Джованни (Амор, 53), Ривалдо, Серхи, Чирич, Селадес, Райцигер

Тренер: Луи Ван Гал.

"Динамо": Шовковский – Лужный (Волосянко 59), Головко, Ващук, Дмитрулин – Гусин (Михайленко 60), Хацкевич, Калитвинцев (Максимов 46), Косовский – Шевченко, Ребров

Запас: Кернозенко, Беженар, Радченко, Белькевич

Тренер: Валерий Лобановский

Предупреждения: Коуту 2, Серхи 33 – Гусин 59

Удаление: Серхи 47