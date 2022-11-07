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Защитник Шахтера: До победы над Реалом оставалось всего 20 секунд

Лига Чемпионов
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После ничьей остался осадок

Защитник Шахтера: До победы над Реалом оставалось всего 20 секунд

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтер" Валерий Бондарь оценил выступление донецкого клуба в Лиге чемпионов.

"Могу оценить положительно, потому что вышли в евровесну. Задачу-минимум выполнили, которую мы хотели, которую от нас требовали. К сожалению, не удался последний матч, потому были немного расстроены. Ничего, сделаем выводы.

Самое большое разочарование было после "Реала", когда сыграли 1:1. Оставалось всего 20 секунд. Было очень неприятно. Я просто помню те эмоции, когда мы выигрывали у них дважды (в сезоне 2020/21). Тогда и уверенности прибавлялось. Ничего страшного. Это опыт, хоть и горький. Вся без исключения команда – это для меня герои Лиги чемпионов.

Кого бы хотели у соперники в плей-офф Лиги Европы? Сейчас скажу, что хотели одного, а выпадет совсем другой. Не хочется сейчас прогнозировать, будем смотреть в понедельник", — сказал Бондарь.

Потенциальные соперники "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы: "ПСВ" (Нидерланды), "Ренн" (Франция), "Рома" (Италия), "Унион Берлин" (Германия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Мидтьюлланд" (Дания), "Нант" (Франция), "Монако" (Франция). Жеребьевка состоится в понедельник, 7 ноября в 14:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
football24.ua

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