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Сегодня, 7 ноября, пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Европейский сезон-2022/23 обещает быть интересным
UEFA
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне и начнется в 13:00 по киевскому времени. Следить за текстовой трансляцией Вы сможете на сайте UA-Футбол.
Кто вышел в 1/8 финала? Победители групп (сеяные): "Бавария", "Бенфика", "Манчестер Сити", "Наполи", "Порту", "Реал", "Тоттенхэм", "Челси". Обладатели вторых мест (несеяные): "Айнтрахт", "Боруссия" Дортмунд, "Брюгге", "Интер", "Милан", "РБ Лейпциг", "Ливерпуль", "ПСЖ".
В 1/8 финала не могут сыграть представители одной ассоциации и команды, которые были в одном квартете на групповом этапе. О других ограничениях будут сообщено перед началом церемонии. Победители групп будут сеяными и проведут ответные матчи дома.
Первые матчи 1/8 финала пройдут 14/15 и 21/22 февраля, а ответные будут сыграны 7/8 и 14/15 марта.
Решающий матч Лиги чемпионов-2022/23 пройдет 10 июня 2023 года на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле, где в 2005 году "Ливерпуль" одержал знаменитую волевую победу над "Миланом".
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