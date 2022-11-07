  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сегодня, 7 ноября, пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня, 7 ноября, пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Европейский сезон-2022/23 обещает быть интересным

Сегодня, 7 ноября, пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

UEFA

Новина українською

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне и начнется в 13:00 по киевскому времени. Следить за текстовой трансляцией Вы сможете на сайте UA-Футбол.

Кто вышел в 1/8 финала? Победители групп (сеяные): "Бавария", "Бенфика", "Манчестер Сити", "Наполи", "Порту", "Реал", "Тоттенхэм", "Челси". Обладатели вторых мест (несеяные): "Айнтрахт", "Боруссия" Дортмунд, "Брюгге", "Интер", "Милан", "РБ Лейпциг", "Ливерпуль", "ПСЖ".

Читайте такжеСегодня Шахтер и Днепр-1 узнают соперников в 1/16 финала еврокубков

В 1/8 финала не могут сыграть представители одной ассоциации и команды, которые были в одном квартете на групповом этапе. О других ограничениях будут сообщено перед началом церемонии. Победители групп будут сеяными и проведут ответные матчи дома.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 14/15 и 21/22 февраля, а ответные будут сыграны 7/8 и 14/15 марта.

Решающий матч Лиги чемпионов-2022/23 пройдет 10 июня 2023 года на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле, где в 2005 году "Ливерпуль" одержал знаменитую волевую победу над "Миланом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов жеребьевка Жеребьевка ЛЧ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде