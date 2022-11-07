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Месси и Мбаппе сыграют с Баварией. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

У Ливерпуля будет шанс отомстить Реалу

Месси и Мбаппе сыграют с Баварией. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 7 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Начало в 13:00.

Как известно, все 16 команд, продолжающих борьбу за трофей, были разделены на сеяных (выигравших свои группы) и несеяных (занявших вторые места). Сеяные команды вторые матчи проведут на своем поле.

В 1/8 финала не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации, а также команды, игравшие в одной группе. Заметим, что по итогам группового этапа в плей-офф вышли по четыре представителя Англии и Германии, три команды из Италии, две из Португалии, по одной из Испании, Бельгии и Франции. В итоге мы увидим повторение финала прошлого сезона между "Реалом" и "Ливерпулем", а еще оценим, готов ли ПСЖ конкурировать с "Баварией".

Пары 1/8 финала Лиги Чемпионов

"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити"

"Брюгге" - "Бенфика"

"Ливерпуль" - "Реал"

"Милан" - "Тоттенхэм"

"Айнтрахт" - "Наполи"

"Борусия" Д - "Челси"

"Интер" - "Порту"

"ПСЖ" - "Бавария"

Когда состоятся матчи

Первые матчи запланированы на 14/15 и 21/22 февраля. Ответные матчи состоятся 7/8 и 14/15 марта. Все поединки начнутся в 22:00.

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В статье: Лига чемпионов жеребьевка
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.11.2022 в 13:12
Гооол!
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