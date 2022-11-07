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Месси и Мбаппе сыграют с Баварией. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
У Ливерпуля будет шанс отомстить Реалу
фото - Getty Images
В понедельник, 7 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Начало в 13:00.
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Как известно, все 16 команд, продолжающих борьбу за трофей, были разделены на сеяных (выигравших свои группы) и несеяных (занявших вторые места). Сеяные команды вторые матчи проведут на своем поле.
В 1/8 финала не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации, а также команды, игравшие в одной группе. Заметим, что по итогам группового этапа в плей-офф вышли по четыре представителя Англии и Германии, три команды из Италии, две из Португалии, по одной из Испании, Бельгии и Франции. В итоге мы увидим повторение финала прошлого сезона между "Реалом" и "Ливерпулем", а еще оценим, готов ли ПСЖ конкурировать с "Баварией".
Пары 1/8 финала Лиги Чемпионов
"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити"
"Брюгге" - "Бенфика"
"Ливерпуль" - "Реал"
"Милан" - "Тоттенхэм"
"Айнтрахт" - "Наполи"
"Борусия" Д - "Челси"
"Интер" - "Порту"
"ПСЖ" - "Бавария"
Когда состоятся матчи
Первые матчи запланированы на 14/15 и 21/22 февраля. Ответные матчи состоятся 7/8 и 14/15 марта. Все поединки начнутся в 22:00.
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