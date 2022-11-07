У ПСЖ больше всех, после Реала, побед над Баварией в Лиге чемпионов – 6

"ПСЖ" второй клуб, после "Реала", по победам над "Баварией" в Лиге чемпионов, сообщает Opta. Парижане шесть раз обыграли мюнхенцев и 5 раз им уступили.

Всего в турнире команды встречались 11 раз. Разница голов 15:15.

Больше обыгрывал "Баварию" только "Реал" – 12 раз.

"ПСЖ" и "Бавария" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчи пройдут 14/15/21/22 февраля и 7/8/14/15 марта.