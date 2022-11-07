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У ПСЖ больше всех, после Реала, побед над Баварией в Лиге чемпионов – 6
Побед у французов больше, чем поражений
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" второй клуб, после "Реала", по победам над "Баварией" в Лиге чемпионов, сообщает Opta. Парижане шесть раз обыграли мюнхенцев и 5 раз им уступили.
Всего в турнире команды встречались 11 раз. Разница голов 15:15.
Больше обыгрывал "Баварию" только "Реал" – 12 раз.
"ПСЖ" и "Бавария" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчи пройдут 14/15/21/22 февраля и 7/8/14/15 марта.
6 - Paris have won six games against Bayern Munich in European competitions, more than against any other side (L5). Only against Real Madrid (12), have Bayern lost more games than they have versus Paris (6) in their European history. Lucky? https://t.co/bMVbkSxOAi— OptaJean (@OptaJean) November 7, 2022
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