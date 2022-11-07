Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
По интересной паре каждую неделю
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА составил расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды будут играть 14/15/21/22 февраля и 7/8/14/15 марта.
Вторник 14 февраля:
- "Милан" – "Тоттенхэм", 22:00;
- "ПСЖ" – "Бавария".
Среда 15 февраля:
- "Брюгге" – "Бенфика", 22:00;
- "Боруссия Д" – "Челси", 22:00.
Вторник 21 февраля:
- "Ливерпуль" – "Реал" Мадрид, 22:00;
- "Айнтрахт" – "Наполи", 22:00.
Среда 22 февраля:
- "Лейпциг" – "Манчестер Сити", 22:00;
- "Интер" – "Порту", 22:00.
Ответные матчи:
Вторник 7 марта:
- "Бенфика – "Брюгге", 22:00;
- "Челси" – "Боруссия" Дортмунд, 22:00.
Среда 8 марта:
- "Тоттенхэм" – "Милан", 22:00;
- "Бавария" – "ПСЖ", 22:00.
Вторник 14 марта:
- "Манчестер Сити" – "Лейпциг", 22:00;
- "Порту" – "Интер", 22:00.
Среда 15 марта:
- "Реал" – "Ливерпуль", 22:00;
- "Наполи" – "Айнтрахт", 22:00.
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