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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА составил расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды будут играть 14/15/21/22 февраля и 7/8/14/15 марта.

Вторник 14 февраля:

  • "Милан" – "Тоттенхэм", 22:00;
  • "ПСЖ" – "Бавария".

Среда 15 февраля:

  • "Брюгге" – "Бенфика", 22:00;
  • "Боруссия Д" – "Челси", 22:00.

Вторник 21 февраля:

  • "Ливерпуль" – "Реал" Мадрид, 22:00;
  • "Айнтрахт" – "Наполи", 22:00.

Среда 22 февраля:

  • "Лейпциг" – "Манчестер Сити", 22:00;
  • "Интер" – "Порту", 22:00.

Ответные матчи:

Вторник 7 марта:

  • "Бенфика – "Брюгге", 22:00;
  • "Челси" – "Боруссия" Дортмунд, 22:00.

Среда 8 марта:

  • "Тоттенхэм" – "Милан", 22:00;
  • "Бавария" – "ПСЖ", 22:00.

Вторник 14 марта:

  • "Манчестер Сити" – "Лейпциг", 22:00;
  • "Порту" – "Интер", 22:00.

Среда 15 марта:

  • "Реал" – "Ливерпуль", 22:00;
  • "Наполи" – "Айнтрахт", 22:00.
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В статье: УЕФА Лига чемпионов
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