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УЕФА утвердил дату и время начала матчей Шахтера и Днепра-1 в еврокубках
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УЕФА составил расписание и утвердил время начала матчей 1/8 финала Л
Так, в Лиге Европы "Шахтер" свой первый (домашний) матч с "Ренном" сыграет в четверг 16 февраля. Начнется поединок в 19:45 по Киеву.
Ответный поединок во Франции состоится через неделю, 23 февраля, и начнется в 22:00.
"Днепр-1" в Лиге конференций в первом (выездном) матче против кипрского АЕКа также сыграет 16 февраля, но начало этого поединка назначено на 22:00.
Ответный матч днепрян – 23 февраля, и начало в 19:45.
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