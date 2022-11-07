УЕФА утвердил дату и время начала матчей Шахтера и Днепра-1 в еврокубках

УЕФА составил расписание и утвердил время начала матчей 1/8 финала Л иги Европы и стыковых матчей Лиги конференций.

Так, в Лиге Европы "Шахтер" свой первый (домашний) матч с "Ренном" сыграет в четверг 16 февраля. Начнется поединок в 19:45 по Киеву.

Ответный поединок во Франции состоится через неделю, 23 февраля, и начнется в 22:00.

"Днепр-1" в Лиге конференций в первом (выездном) матче против кипрского АЕКа также сыграет 16 февраля, но начало этого поединка назначено на 22:00.

Ответный матч днепрян – 23 февраля, и начало в 19:45.